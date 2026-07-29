عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشنقيطي رئيس الأهلي الجديد

أحمد الشنقيطي (الشرق الأوسط)
أحمد الشنقيطي (الشرق الأوسط)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشنقيطي رئيس الأهلي الجديد

أحمد الشنقيطي (الشرق الأوسط)
أحمد الشنقيطي (الشرق الأوسط)

تتجه شركة النادي الأهلي إلى تكليف أحمد الشنقيطي برئاسة مجلس إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب استقالة خالد الغامدي من منصبه؛ في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار العمل الإداري واستمرار سير الملفات الرياضية والتنظيمية.

ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن الشنقيطي «نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة»، سيقود النادي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بصفة مؤقتة، إلى حين استكمال الإجراءات الخاصة باختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ويحظى الشنقيطي بثقة كبيرة داخل منظومة النادي، بعدما أظهر كفاءة عالية في إدارة العديد من الملفات، وسجل حضوراً يومياً وفاعلاً في مختلف التفاصيل الإدارية والرياضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وتهيئة بيئة عمل انعكست إيجاباً على أداء النادي في مختلف الأصعدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك اتجاهاً داخل النادي للإبقاء على أحمد الشنقيطي في منصبه حتى نهاية الموسم المقبل، في حال استقرت الأوضاع الإدارية ولم تطرأ مستجدات تستدعي إجراء تغيير قبل ذلك، وهو ما سيمنح الإدارة فرصة للعمل على تنفيذ خططها الفنية والإدارية دون تغيير في القيادة التنفيذية خلال الموسم.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

شركة النادي الأهلي توافق رسمياً على استقالة الغامدي

رياضة سعودية خالد الغامدي (موقع النادي)

شركة النادي الأهلي توافق رسمياً على استقالة الغامدي

أعلنت إدارة شركة النادي الأهلي موافقتها على استقالة رئيس مجلس إدارة النادي خالد الغامدي.

فيصل المفضلي (أبها)
رياضة سعودية ياسين الزبيدي (موقع النادي الأهلي)
رياضة سعودية

مصادر: الأهلي يوافق على انتقال الزبيدي ومدني لـ«الخلود»

تتجه إدارة النادي الأهلي إلى إتمام إعارة الثنائي الشاب ياسين الزبيدي ويزن مدني إلى نادي الخلود لمدة موسم واحد.

عبد الله الزهراني (جدة )
رياضة سعودية أبو الشامات ينافس لاعب فولهام على الكرة (موقع النادي الأهلي)
رياضة سعودية

الأهلي يتعادل مع فولهام وديّاً

تعادل الأهلي مع فولهام الإنجليزي بنتيجة 1-1 في خامس مبارياته الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام في البرتغال.

فيصل المفضلي (أبها)
رياضة سعودية سجّل ناديا الأهلي والهلال حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«ترانسفير ماركت»: الأهلي والهلال ضمن قائمة كبار المنفقين في سوق الانتقالات العالمية

سجّل ناديا الأهلي والهلال، المنافسان في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

نواف العقيّل (الرياض)
رياضة سعودية (نادي الأنوار)
رياضة سعودية

اللوائح ترفض نقل مباراة الأنوار والأهلي من حوطة بني تميم

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأنظمة واللوائح المنظمة لمسابقة كأس الملك لا تجيز نقل مباراة الأنوار و الأهلي من حوطة بني تميم إلى جدة.

عبد الله الزهراني (جدة)