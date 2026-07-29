مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشنقيطي رئيس الأهلي الجديد

تتجه شركة النادي الأهلي إلى تكليف أحمد الشنقيطي برئاسة مجلس إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب استقالة خالد الغامدي من منصبه؛ في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار العمل الإداري واستمرار سير الملفات الرياضية والتنظيمية.

ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن الشنقيطي «نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة»، سيقود النادي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بصفة مؤقتة، إلى حين استكمال الإجراءات الخاصة باختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ويحظى الشنقيطي بثقة كبيرة داخل منظومة النادي، بعدما أظهر كفاءة عالية في إدارة العديد من الملفات، وسجل حضوراً يومياً وفاعلاً في مختلف التفاصيل الإدارية والرياضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وتهيئة بيئة عمل انعكست إيجاباً على أداء النادي في مختلف الأصعدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك اتجاهاً داخل النادي للإبقاء على أحمد الشنقيطي في منصبه حتى نهاية الموسم المقبل، في حال استقرت الأوضاع الإدارية ولم تطرأ مستجدات تستدعي إجراء تغيير قبل ذلك، وهو ما سيمنح الإدارة فرصة للعمل على تنفيذ خططها الفنية والإدارية دون تغيير في القيادة التنفيذية خلال الموسم.