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الرياضة رياضة سعودية

«ترانسفير ماركت»: الأهلي والهلال ضمن قائمة كبار المنفقين في سوق الانتقالات العالمية

سجّل ناديا الأهلي والهلال حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الشرق الأوسط)
سجّل ناديا الأهلي والهلال حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الشرق الأوسط)
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«ترانسفير ماركت»: الأهلي والهلال ضمن قائمة كبار المنفقين في سوق الانتقالات العالمية

سجّل ناديا الأهلي والهلال حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الشرق الأوسط)
سجّل ناديا الأهلي والهلال حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الشرق الأوسط)

سجّل ناديا الأهلي والهلال، المنافسان في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على مستوى العالم، وفقاً للتقرير الصادر عن موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية وانتقالات اللاعبين، في مؤشر يعكس استمرار الحضور السعودي بين كبار المنفقين في سوق الانتقالات العالمية.

وجاء الأهلي في المركز التاسع عشر عالمياً، بعدما أنفق 71 مليون يورو لإبرام 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تمثّلت في التعاقد مع إدوارد سبيرتسيان، ومشعل المطيري، وأبو بكر سيدي، وفرانسيسكو ترينكاو، ونايف مسعود.

وحلّ الهلال في المركز العشرين عالمياً، بعدما أنفق 69 مليون يورو للتعاقد مع 6 لاعبين، هم: عبد الله العنزي، وصبري دهل، ومحمد العويس، ومحمد الصرنوخ، ونواف الحبشي، وكريسينسيو سامرفيل.

وتصدّر توتنهام الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقاً خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بإجمالي 267 مليون يورو، يليه تشيلسي بـ257 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث بعدما أنفق 175 مليون يورو.

وضمت قائمة أكثر 20 نادياً إنفاقاً 10 أندية إنجليزية هي: توتنهام، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ونيوكاسل، وبرايتون، وأستون فيلا، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وإبسويتش تاون، وآرسنال. كما شهدت القائمة حضور 3 أندية إسبانية، هي برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، إلى جانب ناديين من السعودية هما الأهلي والهلال، وناديين من إيطاليا هما ميلان وفيورنتينا، إضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني، وفنربخشه التركي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

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