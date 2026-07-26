السوق السعودية تتراجع 0.3 % بضغط النفط والأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» تعاملات الأحد على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، فاقداً 37 نقطة، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وتحرك المؤشر خلال الجلسة في نطاق محدود، مسجلاً أعلى مستوى عند 10789 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 10748 نقطة، وسط تباين أداء الأسهم القيادية.

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة، ليغلق عند 26.60 ريال (7.09 دولار)، في وقت انخفضت فيه أسعار النفط بفعل عمليات جني الأرباح وتزايد الآمال بشأن استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 1 في المائة إلى 191.20 ريال (50.99 دولار)، في حين أنهى سهما «البنك العربي الوطني» و«البنك السعودي الفرنسي» (بي إس إف) التعاملات عند 21.32 ريال (5.69 دولار) و19.68 ريال (5.25 دولار)، منخفضين بنسبة 2 و4 في المائة على التوالي، عقب انتهاء أحقية توزيعات نقدية.

وفي الاتجاه المقابل، خالف سهم «مصرف الراجحي» المسار العام للسوق، مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، ليغلق عند 64.50 ريال (17.20 دولار).

كما صعد سهم «مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية» بنسبة 3 في المائة إلى 222.50 ريال (59.33 دولار)، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من العام، إلى جانب توزيعات نقدية على المساهمين.

وعلى مستوى الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم «تبوك الزراعية» المكاسب بنسبة 10 في المائة، بعد حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس المال.

وقفز سهم «يو سي آي سي» بنسبة 6 في المائة، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 258 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

في المقابل، سجلت أسهم «جرير» و«ينساب» و«الدريس» و«الموارد» و«علم» و«البابطين» تراجعات تراوحت بين 2 و4 في المائة، فيما تصدر سهم «أنابيب الشرق» قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 6 في المائة.

وجاء أداء جلسة الأحد في ظل ضغوط من بعض الأسهم القيادية، ولا سيما «أرامكو السعودية» وأسهم مصرفية، مقابل مكاسب انتقائية لعدد من الشركات بدعم من نتائج الأعمال والتوزيعات النقدية والأخبار المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال.