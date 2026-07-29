ترمب: أميركا ستوجه ضربة قوية لإيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ‌ستوجه ضربة ‌قوية للغاية لإيران ‌عقب ⁠هجوم استهدف القوات ⁠الأميركية في الأردن، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف ترمب لصحافيين في ⁠البيت الأبيض: «إذن ‌جاء ‌دورنا». وأشار إلى ‌أن ‌واشنطن ستنظر فيما إذا كان من ‌الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ⁠ما، «لكننا ⁠سنوجه لهم ضربة قوية للغاية».

كما كشف الرئيس الأميركي أنه تلقّى إحاطة بشأن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ناقلتين قبالة السواحل المصرية.

في السياق، أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً، اليوم، أكدت فيه نشوب حريق بسفينة تغييز وسفينة تخزين في ميناء دمياط المطل على ساحل البحر المتوسط، من دون أن تنفي أو تؤكد تقارير تحدثت عن أن الحريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

ووفق الوزارة، لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية. وقالت إن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف.

وكانت وكالة «رويترز» قد نسبت إلى مصادر أمنية وتجارية أن هجوماً بطائرة مسيرة تسبب في حريق بميناء دمياط المصري. وقالت شركة «أمبري للأمن البحري» إنه استناداً إلى تقييم أولي، أصابت طائرة مسيرة ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط. وفي ‌بيان منفصل، ‌ذكرت ⁠شركة «إنشكيب لخدمات ⁠الموانئ» أن نيراناً اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري.

وبحسب البيان المصري، انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وتعدّ محطات إسالة الغاز المصرية في دمياط مركزاً رئيسياً في تجارة وتداول الغاز الطبيعي بالمنطقة، حيث تعتمد مصر على هذا الميناء في استراتيجيتها نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والربط بين منتجي الغاز بالبحر المتوسط وكبار المستهلكين في القارة الأوروبية.