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حريق بسفينتي غاز في ميناء مصري

وزارة البترول أكدت عدم تسجيل خسائر بشرية

أرشيفية لوفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (وزارة البترول المصرية)
أرشيفية لوفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (وزارة البترول المصرية)
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حريق بسفينتي غاز في ميناء مصري

أرشيفية لوفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (وزارة البترول المصرية)
أرشيفية لوفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان، أمس (الأربعاء)، نشوب حريق في سفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط المطل على ساحل البحر المتوسط، من دون أن تنفي أو تؤكد تقارير تحدثت عن أن الحريق نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة.

وأوضحت وزارة البترول أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الحادث.

وكانت وكالة «رويترز» قد نسبت إلى مصادر أمنية وتجارية أن هجوماً بطائرة مسيّرة تسبب في حريق بميناء دمياط المصري.

وقالت شركة «أمبري للأمن البحري» إنه استناداً إلى تقييم أولي، أصابت طائرة مسيّرة ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط.

وفي ‌بيان منفصل، ‌ذكرت شركة «إنشكيب لخدمات الموانئ» أن نيراناً اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري.

اقرأ أيضاً

وفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (أرشيفية - وزارة البترول المصرية)

مصر: حريق على سفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط... ولا خسائر بشرية

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