مفوض الدوري الأميركي: كأس العالم ترفع مبيعات تذاكر ونسب مشاهدة مبارياتنا 

‌ارتفعت مبيعات التذاكر ونسب المشاهدة التلفزيونية في الدوري الأميركي لكرة القدم عقب كأس العالم 2026، إذ أعلن دون ​غاربر مفوض الدوري أن البطولة كانت بمثابة دفعة كبيرة لتعزيز نمو الرياضة بدرجة أكبر في الولايات المتحدة.

وفي حديثه لـ«رويترز»، بعد أسبوع ونصف الأسبوع تقريباً من ختام كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بصورة مشتركة، قال غاربر إن الدوري الأميركي يستفيد بالفعل من موجة غير مسبوقة ‌من تفاعل الجماهير ‌المحلية.

وكشفت أرقام رابطة الدوري ​ارتفاع ‌مبيعات ⁠التذاكر بنسبة ​62 في المائة، ⁠ونسب المشاهدة التلفزيونية للمباريات الأخيرة في الدوري بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة.

وقال غاربر عن البطولة التي كانت بمثابة «بوصلة» الرابطة منذ منح حقوق الاستضافة في عام 2018: «لم نكن نريدها مجرد لحظة عابرة في الزمن».

وأضاف: «أردناها أن تكون الوقود الذي ⁠يدفع الجيل القادم من النمو لدورينا ‌وللرياضة في الولايات المتحدة ‌على المستويات كافة دفعة صاروخية».

ولاستغلال الزخم ​الذي أعقب البطولة، ‌أطلقت رابطة الدوري الأميركي حملة تسويقية وطنية بعنوان «شكراً ‌للعالم، سنكمل المسيرة».

وأشار غاربر إلى أن الاستراتيجية تركّز على دمج نجوم كأس العالم في تشكيلات أندية الدوري الأميركي، وتوسيع مهرجانات الجماهير المجتمعية، والتعاون مع الاتحاد الأميركي ‌لكرة القدم للاستفادة من المكانة المرتفعة للرياضة.

ورغم خروج الولايات المتحدة من دور الـ16، ⁠أبدى ⁠غاربر ثقته في مسار الفريق. ورداً على الانتقادات الموجهة لأداء المنتخب الوطني، حث جاربر على تبني منظور طويل الأجل بشأن تطوير اللاعبين.

وقال غاربر: «علينا مواصلة التحسُّن في تطوير اللاعبين وإدارة مسارهم منذ مرحلة تحت 10 أعوام حتى يصبحوا مؤهلين للانضمام إلى منتخبنا الأول».

ولدعم ذلك، أعرب مفوض الدوري عن انفتاحه لبحث حوافز جديدة للتشكيلات مع مدربي الأندية في الدوري الأميركي والاتحاد المحلي لمكافأة الفرق التي ​تعطي الأولوية لتطوير ​اللاعبين المحليين، رغم عدم إقرار أي تغييرات محددة على القواعد بعد.