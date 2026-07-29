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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو: خطة بيع حصة في كأس العالم مجرد اقتراح وليست إلزاماً

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)
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إنفانتينو: خطة بيع حصة في كأس العالم مجرد اقتراح وليست إلزاماً

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن خطة بيع حصص في كأس ‌العالم اقتراح ‌ولكنها «ليست إلزاماً».

وأعلن «‌الفيفا» ⁠هذا الأسبوع عن ⁠خطط لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، وقال إنه ⁠سيعرض حصصاً ‌تصل ‌إلى 20 في المائة ‌فيها على مستثمرين. ‌وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من بعض ‌الاتحادات الإقليمية للعبة.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو ⁠نشره «⁠الفيفا» اليوم الأربعاء إنه «جزء من عملية ديمقراطية (عملية مشاورات) وقبل كل شيء، هي فرصة وليست إلزاماً، وكما قلت، فهي تطلق عملية تشاور».

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