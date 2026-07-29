دوناروما يرحب بعودة مانشيني لقيادة إيطاليا

كشف جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن أن قائد منتخب إيطاليا، جيانلويغي دوناروما، رحب بتعيين روبرتو مانشيني مدرباً للمنتخب.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي قد تم انتخابه قبل شهر فقط، وهو بالفعل يواجه ضغطاً كبيراً بشأن المنتخب، حسبما ذكرت صحيفة «فوتبول إيطاليا».

واستحدث مالاغو منصب المدير التقني للاتحاد الإيطالي ليتولاه باولو مالديني، ومنصب المستشار الخاص لليوناردو، واللذان استقالا يوم الأحد الماضي، عندما تم رفض تعيين أندريا بيرلو مدرباً للمنتخب، بسبب كونه سفيراً لشركة مراهنات روسية محظورة في إيطاليا.

وبدلاً من ذلك اختار مانشيني مدرباً لإيطاليا، وكلاوديو رانييري مديراً تقنياً، وتم تقديمهما في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء.

وكانت هناك مخاوف من ردة الفعل الغاضبة بعد تعيين مانشيني، الذي رحل عام 2023، من أجل تولي تدريب منتخب السعودي، بدلاً من إيطاليا، لكن هذه ليست الأزمة.

وقال مالاغو: «بعد المؤتمر الصحافي أمس، اتصل بي غابريلي غارفينا، وقال لي حسناً فعلت، هذا ما كنت سأفعله تماماً، باختيار مانشيني ورانييري».

وتابع: «الليلة الماضية، أرسل لي دوناروما رسالة نصية وقال لي شكراً أيها الرئيس، هذا بالضبط ما أرغب فيه أنا والفريق».