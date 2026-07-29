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استهداف آلية إسرائيلية يُربك جنوب لبنان

«خلاف عائلي» يكشف مستودع أسلحة لـ«حزب الله» في بيروت

الدخان يتصاعد في بلدة القنطرة في جنوب لبنان جراء تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد في بلدة القنطرة في جنوب لبنان جراء تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
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استهداف آلية إسرائيلية يُربك جنوب لبنان

الدخان يتصاعد في بلدة القنطرة في جنوب لبنان جراء تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد في بلدة القنطرة في جنوب لبنان جراء تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

أربك استهداف «حزب الله» آلية هندسية إسرائيلية في جنوب لبنان، أمس، المنطقة التي ارتفعت مخاوفها من تجدد الحرب، إثر تسريبات إسرائيلية حول رد على الاستهداف.

وبينما لم يتبنَّ «حزب الله» الاستهداف، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحزب أطلق طائرة مسيّرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيراً إلى أن هذا التطور «يعدّ خرقاً فادحاً لاتفاق وقف النار في لبنان». وأفاد بعدم تسجيل إصابات في صفوف قواته.

وعلى وقع تسريبات إسرائيلية حول رد محتمل، بدأت موجة نزوح من الجنوب باتجاه العمق، تحسباً لتجدد الحرب.

في غضون ذلك، كشف خلاف عائلي بين عنصر في «حزب الله» وأقربائه، عن مستودع أسلحة للحزب في منطقة رأس النبع في بيروت، بعدما أطلق النار على منزل حماه، ما دفع القوى الأمنية لمداهمة منزله والعثور على عدد من الرشاشات الحربية والصواعق والمتفجرات وقذائف صاروخية (آر بي جي)، كما ضُبطت خرائط لأحياء في بيروت خلال مداهمة منزله، حسبما أكد مصدر قضائي.

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