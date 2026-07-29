عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
شؤون إقليمية

تقدم «مشاورات هرمز» وسط تشدد إيراني

طهران لوّحت بتوسيع الحرب إذا استمر الحصار

مروحية أميركية من طراز إيه إتش-64 أباتشي تحلق فوق مضيق هرمز يوم الجمعة (سنتكوم)
مروحية أميركية من طراز إيه إتش-64 أباتشي تحلق فوق مضيق هرمز يوم الجمعة (سنتكوم)
TT
TT

تقدم «مشاورات هرمز» وسط تشدد إيراني

مروحية أميركية من طراز إيه إتش-64 أباتشي تحلق فوق مضيق هرمز يوم الجمعة (سنتكوم)
مروحية أميركية من طراز إيه إتش-64 أباتشي تحلق فوق مضيق هرمز يوم الجمعة (سنتكوم)

أحرزت المشاورات الإقليمية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، تقدماً، وسط تمسك طهران برفض إبقاء المسار الجنوبي مفتوحاً، وتحذيرها من أن أي حصار أميركي جديد على موانئها وسفنها سيُعد «توسيعاً للحرب».

وبحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تطورات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وسبل ضمان حرية الملاحة وسلامتها، واحترام حقوق المرور، والتوصل إلى ترتيبات مقبولة لجميع الأطراف.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي أن الخطة العُمانية تقترح آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق، تعتمد على مساهمات مالية طوعية من السفن لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ، من دون منح إيران سيطرة منفردة. وقال مسؤول إيراني إن طهران لم تقدم ردها بعد على الخطة التي تحظى بتأييد إقليمي.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن إيران رفضت خلال مفاوضات إسلام آباد إبقاء المسار الجنوبي مفتوحاً، لأن ذلك «كان سيحرمها من ممارسة سيادتها على المضيق». وأضاف أن «هرمز» لن يعود إلى وضعه قبل الحرب، وأن طهران ليست قلقة حتى من استئنافها لتثبيت «سيادتها».

وهددت عمليات هيئة الأركان الإيرانية بمنع سفن الجهات التي تقبل تعويضات من الأصول الإيرانية المجمدة من العبور، وتوعدت بالرد على أي حصار أو عمل عدائي أميركي بتوسيع الحرب.

اقرأ أيضاً

مروحية هجومية أميركية من طراز إيه إتش-64 أباتشي تُحلق فوق مضيق هرمز يوم الجمعة (سنتكوم) p-circle

لماذا تقترح سلطنة عمان خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز؟

مسؤول إيرانيون يتفقدون الجسر على طريق رودان – بندر عباس بعد استهدافه في هجوم أميركي فجر السبت، فيما تعمل فرق الطرق على إنشاء مسار بديل مؤقت لتسهيل حركة المركبات (وكالة «إيسنا» الحكومية) p-circle

طهران تصعّد في مواجهة ترمب وتهدد بتوسيع الحرب

مواضيع
أولى حرب إيران إيران أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب يحذّر طهران من انتهاك الاتفاقات

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

ترمب يحذّر طهران من انتهاك الاتفاقات

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران من انتهاك أي اتفاق محتمل، مُلوّحاً بالعودة إلى الخيار العسكري واستهداف الجسور ومحطات الكهرباء ومنشأة «جبل الفأس» النووية

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي صورة تظهِر حجم الدمار في إحدى مدارس لبنان (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان)
المشرق العربي

إسرائيل تدمر مدارس بجنوب لبنان

تواجه القرى الحدودية في جنوب لبنان تحدياً جديداً مع اقتراب العام الدراسي، بعدما أدى التدمير الإسرائيلي إلى تضرر 352 مؤسسة تعليمية، بينها 26 مدرسة دُمّرت كلياً،

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي أطفال يلعبون الكرة وسط المباني المُدمَّرة بمدينة غزة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
المشرق العربي

«حماس» تقدم صياغة جديدة حول السلاح

وصل وفدٌ من حركة «حماس» إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس (الثلاثاء)؛ لاستكمال مفاوضات تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة، حيث سيعقد لقاءات

محمد الريس ( القاهرة) «الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا فرق إطفاء تكافح امتداد النيران جنوب غربي فرنسا أمس (أ.ب)
أوروبا

حرائق أوروبا... ماكرون يخشى «الأزمة الأخطر»

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ‌ماكرون أزمة حرائق الغابات بأنها قد تكون «الأكثر خطورة» التي تواجهها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية ترمب يلوّح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات
شؤون إقليمية

ترمب يلوّح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته منخرطة في «محادثات عميقة للغاية» مع طهران، وأن هناك «احتمالاً كبيراً» لحدوث تطور، لكنه هدد بالعودة إلى «عمل عسكري قوي

«الشرق الأوسط» (عواصم)