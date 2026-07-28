عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
شؤون إقليمية

ترمب يلوّح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات

وسطاء يعلنون تقدماً... وإيران تحصر الاتصالات بتبادل الرسائل

ترمب يلوّح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات
TT
TT

ترمب يلوّح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات

ترمب يلوّح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته منخرطة في «محادثات عميقة للغاية» مع طهران، وأن هناك «احتمالاً كبيراً» لحدوث تطور، لكنه هدد بالعودة إلى «عمل عسكري قوي للغاية» إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.

وأضاف ترمب للصحافيين أن المحادثات الجارية «جيدة»، وأن لديه «متسعاً كبيراً من الوقت» للتعامل مع إيران. وقال في حديث منفصل مع موقع «أكسيوس» إن المهلة المتاحة للدبلوماسية ليست طويلة، مضيفاً: «إما أن تسير الأمور سريعاً، أو لا تسير على الإطلاق»، مشدداً على أنه علّق الضربات الأميركية بعد طلب الوسطاء منح فرصة إضافية للمسار التفاوضي.

في سياق متصل، أفادت وكالة «أسوشييتد برس»، نقلاً عن مسؤولين إقليميين، بأن الوسطاء، بقيادة قطر وباكستان، أحرزوا «تقدماً كبيراً» في جهود إعادة الجانبين إلى المسار التفاوضي وإحياء التفاهم المؤقت. وأضافت المصادر أن العمل يتركز على آلية لإدارة عبور السفن في مضيق هرمز، فضلاً عن مناقشة صيغة لرسوم خدمات بحرية.

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وإن الاتصالات تقتصر على «تبادل الرسائل» عبر الوسطاء. وأضاف أن المحادثات الجارية في سلطنة عُمان حول ترتيبات الملاحة في المضيق لا تشمل الطرف الأميركي، محذراً من أن أي تحرك عسكري جديد سيواجه «برد حاسم».

اقرأ أيضاً

ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي (أ.ب) p-circle

ترمب: محادثات جيدة مع إيران… واحتمال كبير لاتفاق

ترمب يستقبل نتنياهو خلال لقاء سابق في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (د.ب.أ) p-circle

نتنياهو يضع إيران في صدارة لقاء ترمب

مواضيع
أولى إيران أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية تدمّر مسيّرات قادمة من العراق... والأردن يسقط اثنتين

الخليج الرياض أكدت احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبَين (واس)

السعودية تدمّر مسيّرات قادمة من العراق... والأردن يسقط اثنتين

اعترضت السعودية ودمّرت، أمس، عدداً من المسيّرات القادمة من العراق، والتي كانت تحاول استهداف منشآت بترولية بمنطقتَي الشرقية والرياض، في الوقت الذي أعلنت فيه

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الجيش اللبناني ينتشر في بلدة زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي تنفيذاً لـ«اتفاق الإطار» (إ.ب.أ)
المشرق العربي

لبنان ينتظر ضغطاً أميركياً على إسرائيل في «روما 2»

ينتظر لبنان أن تمارس الولايات المتحدة الأميركية ضغوضاً على إسرائيل خلال اجتماع «روما 2» المقرر في 4 أغسطس (آب) المقبل، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب

محمد شقير (بيروت)
شمال افريقيا محتجون يغلقون مدخل وزارة الخارجية في غرب ليبيا بالتراب (متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)
شمال افريقيا

محتجون يعلنون «العصيان المدني» في غرب ليبيا

أغلق ليبيون غاضبون مرافق حكومية ورسمية في العاصمة طرابلس، وقطعوا الطريق الساحلي الحيوي، مطالبين بإسقاط حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة،

خالد محمود (القاهرة)
المشرق العربي سيدة فلسطينية مصابة تحمل طفلها حديث الولادة بأحد مستشفيات غزة (رويترز)
المشرق العربي

إجهاضات قسرية وولادات مبكّرة... الغزيات يدفعن فاتورة الحرب

18 جثماناً لأطفال خدج أو حديثي الولادة، اصطفت في مشرحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. ولوهلة يبدو أن الأطفال قتلوا في موجة قصف إسرائيلي خلال الحرب

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية لقطة من فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس لإحدى عملياتها في إطار فرض الحصار البحري على إيران (أ.ف.ب)
شؤون إقليمية

أميركا وإيران... فرصة محدودة للتفاوض

أتاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمسار الدبلوماسي مع إيران فرصةً جديدةً، مؤكدةً الإبقاء على خيار القوة إذا تعثرت المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)