السعودية تدمّر مسيّرات قادمة من العراق... والأردن يسقط اثنتين

اعترضت السعودية ودمّرت، أمس، عدداً من المسيّرات القادمة من العراق، والتي كانت تحاول استهداف منشآت بترولية بمنطقتَي الشرقية والرياض، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة الأردنية إسقاطها مسيّرتين، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، أن «هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران»، مؤكداً «حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين».

وأدانت دول خليجية وعربية الهجوم، مؤكدة رفضها أي أعمال تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة، أو تمس أمن الطاقة والملاحة الدولية.​​​​​​​

إلى ذلك، وجّه علي الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي، الجهات الأمنية المختصة في بلاده بالتحقيق في استهداف المملكة بمسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكداً التزام بغداد «مبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة». وشدد على أن حكومته «ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال».