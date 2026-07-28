لبنان ينتظر ضغطاً أميركياً على إسرائيل في «روما 2»

ينتظر لبنان أن تمارس الولايات المتحدة الأميركية ضغوضاً على إسرائيل خلال اجتماع «روما 2» المقرر في 4 أغسطس (آب) المقبل، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وتوسعة المناطقة التجريبية.

وتوقع مصدر سياسي لبناني مَعنيّ مباشرة بتطبيق «اتفاق الإطار» بأن يتصدر تحذير الجيش اللبناني إسرائيل من عرقلة تنفيذه جدول أعمال الاجتماع. وأضاف أن مجرد توسعة المناطق التجريبية من شأنه أن يسحب تدريجياً ما يتذرع به «حزب الله» لرفض «اتفاق الإطار» وعدم تجاوبه ميدانياً مع مندرجاته لتبرير رهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية التي ما زالت تتأرجح بين هبَّة باردة وأخرى ساخنة.

وختم المصدر بقوله إن إصرار الحكومة على تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يزال مدرجاً على جدول أعمال اللجان المنبثقة عن «اتفاق الإطار»، ولا عودة عنه.