«صفقات معطلة» وتشكيلة غامضة تقلق الاتفاقيين قبل انطلاق الموسم

يختتم فريق الاتفاق، الثلاثاء، معسكره الإعدادي الصيفي في إسبانيا بعدما خاض أربع مباريات ودية تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس لم يحقق فيها نتائج مطمئنة، كما لم يصل على الأرجح إلى القائمة الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها في منافسات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك.

وخسر الاتفاق مباراته الرابعة والأخيرة أمام فريق سي دي الدينسي بثلاثة أهداف لهدف، فيما فاز في مباراتين، من بينها أمام فريق جوهور الماليزي، فيما تعادل في مباراة.

وقبل أن يعود الفريق من معسكره الخارجي تعالت أصوات من أنصار النادي تبدي قلقها من وضع الفريق، وتأخر حسم الصفقات المحلية والأجنبية، مع تبقي نحو ثلاثة أسابيع فقط من انطلاقة مشوار الفريق في بطولة الدوري.

كما وجهت سهام النقد للمركز الإعلامي نظراً لعدم بث مباريات الفريق الودية عبر إحدى وسائل الإعلام المتاحة، كما تفعل العديد من الأندية، وهذا ما تطلب رداً من قبل خالد الناصر، المتحدث الرسمي للنادي، الذي تعهد بكشف العديد من الأمور التي تتعلق بوضع الفريق في الوقت المناسب، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس».

وقال الناصر: «‫‏إشارة إلى ما يتم تداوله فيما يتعلق بأهلية النادي المالية فيما يخص استخراج شهادة الكفاءة، وكذلك عدم بث المباريات الودية على المنصات الرسمية للنادي وعدة ملاحظات يتم تداولها من قبل الجماهير الاتفاقية والإعلام الرياضي بشكل عام».

وأضاف: «‏أؤكد كمتحدث رسمي للنادي بأنني سأقوم بإيضاح جميع المسببات القانونية في الوقت المناسب، وبالتفصيل ليتم وضع المشجع الاتفاقي في الصورة الكاملة».

وتعطلت العديد من صفقات اللاعبين المنتمين لنادي الاتفاق، الذين تم التعويل على بيع عقودهم ودخول إيرادات لخزينة النادي للمساهمة في حل الأزمة الخانقة التي تهدد حتى بالحصول على شهادة الكفاءة المالية في صيف هذا الموسم بعد أن تعذر ذلك في فترة التسجيل الشتوية من الموسم الماضي.

المدرب الأسترالي آرثر باباس (موقع النادي)

كان الاتفاق قريباً من بيع عقد اللاعب خالد الغنام بمبلغ يصل إلى 35 مليون ريال، وكذلك عدد من الأسماء الأخرى، من بينها الظهير الأيمن راضي العتيبي، ولاعب الوسط مختار علي، كما أنه كان يترقب إتمام صفقة انتقال اللاعب محمد محزري لأحد الأندية التي تتفاوض مع نادي التعاون لكسب خدماته بكون نصيب الاتفاق من أي بيع مستقبلي لعقد اللاعب هو 25 في المائة إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

وعلى الرغم من أن مخصصات الاتفاق من «برنامج الاستقطاب» تعد مميزة قياساً بأندية أخرى، فإن ذلك لم يكن كافياً لحسم العديد من الصفقات التي لا تزال معلقة.

بالعودة إلى معسكر الاتفاق الذي يختتم في إسبانيا، فقد غاب عنه عدد من الأسماء نتيجة الإصابات ومراحل العلاج لعدد من الأسماء مثل الحارس السلوفاكي ماريك رودراك، والجنوب افريقي موهاو نوكوتا، كما تأخر انضمام آخرين نتيجة الوجود مع منتخباتهم في نهائيات كأس العالم التي اختتمت مؤخراً، وهما الأسكوتلندي جاك هيندري الذي مرت مرحلة التجديد معه بمصاعب عديدة حتى تم الإعلان عن ذلك فور نهاية مشاركة اللاعب المونديالية، وكذلك اللاعب خالد الغنام الذي كان ضمن قائمة المنتخب السعودي الأول وانضم قبل أيام للمعسكر.

وسيفقد الاتفاق عدداً من الأسماء المهمة في الموسم المقبل يتقدمهم قائد الفريق الهولندي فينالدوم الذي تقرر عدم تجديد عقده رغم حرص اللاعب على البقاء موسماً جديداً على الأقل حتى أنه وافق على التنازل عن شروط وضعها حينما تم استقطابه من قبل «برنامج الاستقطاب» إلا أن القيمة المالية للاعب كانت تفوق إمكانات النادي عدا الجانب المتعلق بالرغبة في التجديد.

وسيبدأ الاتفاق مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الرياض على أرضه في الدمام.