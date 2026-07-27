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الخليج يختتم معسكر هولندا بتعادل «ودي» مع الشمال القطري

من مباراة الخليج أمام الشمال القطري (موقع النادي)
من مباراة الخليج أمام الشمال القطري (موقع النادي)
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الخليج يختتم معسكر هولندا بتعادل «ودي» مع الشمال القطري

من مباراة الخليج أمام الشمال القطري (موقع النادي)
من مباراة الخليج أمام الشمال القطري (موقع النادي)

اختتم نادي الخليج معسكره الإعدادي في هولندا، الاثنين، بمباراة ودية أخيرة أمام الشمال القطري انتهت بالتعادل السلبي.

واطمئن المدرب البرتغالي غوميز على جاهزية جميع عناصر فريقه الموجودة في المعسكر، سواء الأسماء المستمرة، أو من تم التعاقد معهم في الصيف الحالي من اللاعبين المحليين والأجانب، وذلك خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق وأشرك فيها جميع الأسماء المتاحة.

وعبر المدرب عن ارتياحه بنتائج المعسكر، والانضباط الذي كان عليه اللاعبون في التدريبات اليومية والجدية التي أظهروها، حيث كان التنافس بينهم على أشده لإقناع المدرب بالحصول على مركز أساسي في صفوف الفريق.

وحظيت التدريبات بمتابعة مباشرة من إدارة النادي، حيث وُجد الرئيس المهندس أحمد خريدة، ونائبه عبد الله المرهون، بالتناوب، لمتابعة استعدادات الفريق بشكل مباشر.

كما حضرا في بعض المباريات الودية خلال المعسكر، ووقفا على تفصيل الاستعداد للموسم.

وحظي معسكر الخليج بمتابعة من قبل السفير السعودي لدى هولندا، شاهر الخنيني، الذي استقبل إدارة الفريق بعد الوصول إلى المعسكر، ثم زار البعثة في يوم آخر للاطمئنان على سير الأمور وتذليل أي عقبات تصادف البعثة، حيث عبرت إدارة النادي عن شكرها للسفير على الاهتمام غير المستغرب من قبل سفارات خادم الحرمين الشريفين لشؤون المواطنين والأندية السعودية بالخارج.

وبالعودة إلى استعدادات اللاعبين بالفريق، فقد أظهر الهداف النرويجي جواشوا كينغ، جاهزية كبيرة من الناحيتين الفنية والبدنيّة، وسجل هدف فريقه الأول في المواجهة الودية الرابعة أمام فريق دوردريخت الهولندي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث سجل اللاعب المحلي منصور حمري ثاني الأهداف في تلك المواجهة الودية.

وسينال اللاعبون إجازة لـ3 أيام بعد العودة من المعسكر الخارجي قبل استئناف التدريبات على ملعب النادي بمدينة سيهات، تأهباً لأولى المباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق ضد التعاون في مدينة بريدة.

ويتوقع أن يخوض الخليج مباراة ودية وحيدة في سيهات، أو بضيافة أحد الأندية السعودية، قبل أن يبدأ مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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