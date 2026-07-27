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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: أندية سعودية تتكتل ضد تعديلات «مشاركة الأجانب»

بدعوى أن القرار جاء «دون توافق كامل معها... ويضر بعدالة المنافسة»

«الرابطة» مطالَبة باحتواء الموقف في ظل تبقي أيام على انطلاق الموسم الجديد (الشرق الأوسط)
«الرابطة» مطالَبة باحتواء الموقف في ظل تبقي أيام على انطلاق الموسم الجديد (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: أندية سعودية تتكتل ضد تعديلات «مشاركة الأجانب»

«الرابطة» مطالَبة باحتواء الموقف في ظل تبقي أيام على انطلاق الموسم الجديد (الشرق الأوسط)
«الرابطة» مطالَبة باحتواء الموقف في ظل تبقي أيام على انطلاق الموسم الجديد (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»؛ من مصادر مطلعة، أن عدداً من أندية الدوري السعودي للمحترفين بدأ تحركات للتصعيد ضد التعديلات الجديدة التي أقرتها «رابطة الدوري» على لائحة قيد ومشاركة اللاعبين الأجانب، مع اعتراضات متصاعدة من مسؤولي الأندية الذين يعتزمون مخاطبة جهة أعلى للمطالبة بإعادة النظر في القرار.

ووفق المصادر، فقد جرت سلسلة اتصالات بين عدد من أندية دوري المحترفين بهدف توحيد الموقف تجاه اللائحة الجديدة، تمهيداً لاتخاذ خطوات رسمية للاعتراض عليها، بعد أن عدّت الأندية أن التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على خططها الفنية واستثماراتها في اللاعبين الأجانب ضمن فرق الفئات السنية.

وتنص اللائحة الجديدة على أن قائمة اللاعبين الشباب الإضافيين يجب أن تضم لاعبين سعوديين، أو في حال كانوا غير سعوديين فيشترط أن يكونوا من مواليد المملكة، مما يعني عملياً عدم إمكانية تسجيل لاعبين أجانب من خارج هذه الفئة ضمن قائمة تحت 21 عاماً، والاكتفاء بقيد 10 لاعبين أجانب فقط تحق لهم المشاركة مع الفريق الأول في منافسات الدوري.

وقالت المصادر إن عدداً من الأندية يرى أن القرار جاء دون توافق كامل معها، مؤكدة أنها لم تُستشر بصورة نهائية قبل اعتماده، وأن ورشات العمل التي سبقت إصدار اللائحة كانت مخصصة لتبادل الآراء ومناقشة المقترحات، وليس لإقرار تعديلات ملزمة، خصوصاً أن عدداً من الحاضرين أبدى تحفظه على المقترح منذ البداية.

وأوضحت المصادر أن «رابطة الدوري» اتجهت إلى هذه الخطوة لإغلاق باب ما عدّته تحايلاً على اللائحة السابقة، بعدما كان بعض الأندية يقيد لاعبين أجانب في فرق الفئات السنية أو دوري تحت 21 عاماً، ثم يستفيد منهم عند تعرض أحد اللاعبين الأجانب في الفريق الأول للإصابة أو الغياب، بما يسمح باستمرار وجود 10 لاعبين أجانب في قائمة المباريات، وهو ما كانت «الرابطة» ترى أنه يقلص فرص مشاركة اللاعبين السعوديين الشباب.

وأضافت المصادر أن الأندية المعترضة تتمسك بأن التعديلات الجديدة تفرض عليها قيوداً إضافية، وتحرمها الاستفادة الفنية من لاعبين أجانب جرى التعاقد معهم لتطوير فرق الفئات السنية، كما أن التوقيت يضر بنزاهة المنافسة قبل انطلاق مسابقة الدوري بنحو أسبوعين، عادّةً أن القرار يحتاج إلى مراجعة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أبلغت «رابطة الدوري» الأندية بأنها ستزودها خلال اليومين المقبلين بالآلية التفصيلية لمشاركة اللاعبين الأجانب المقيدين ضمن فريق تحت 21 عاماً، إضافة إلى توضيح آلية مشاركتهم في بطولتي «كأس خادم الحرمين الشريفين» و«كأس السوبر السعودي»، بعد أن كانت لائحة الموسم الماضي تسمح بمشاركة أي لاعب أجنبي، سواء أكان مقيداً في الفريق الأول أم فريق تحت 21 عاماً، شريطة ألا يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب المشاركين 10 لاعبين.

وكشفت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن التكتل المعارض للتعديلات يرى أن موازين القوى داخل أندية دوري المحترفين شهدت تغيراً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ لم تعد الأندية الكبرى تملك القدرة ذاتها على إيقاف أو تعديل بعض القرارات كما كان يحدث سابقاً، في ظل تراجع التنسيق فيما بينها، مقابل تنامي التنسيق بين عدد من الأندية الأخرى التي أصبحت أعلى انسجاماً في مواقفها داخل اجتماعات «الرابطة»؛ مما انعكس على تمرير عدد من القرارات التنظيمية في الفترة الأخيرة.

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