الفيحاء يبحث عن مهاجم... ويترقب تجديد الحارثي والتوصل لاتفاق مع العبيد

ما زال الفيحاء يواصل بحثه عن التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار مساعيه لتعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستهل الفيحاء مشواره في الدوري بمواجهة خارج أرضه أمام نيوم، قبل أن يستضيف الهلال، وصيف النسخة الماضية، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما يلتقي العدالة في دور الـ32 من كأس الملك يوم 17 أغسطس (آب) المقبل في الأحساء.

ويضم خط هجوم الفيحاء حالياً الكونغولي سيلفر جانفولا، والزامبي فاشيون ساكالا، إلى جانب مالك عبد المنعم، ومعاذ الحبيب، وفهد الحبيشي. وكانت إدارة النادي قد جددت عقد ساكالا حتى عام 2029، مكافأة للمستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وفي ملف آخر، لا تزال إدارة الفيحاء تنتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لإتمام إجراءات تجديد عقد لاعب الوسط نواف الحارثي لموسم إضافي. كما تتواصل المفاوضات مع الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد، في انتظار توصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي بشأن بنود الصفقة تمهيداً لإتمام انتقاله إلى النادي.

وعلى صعيد التحضيرات، واصل الفيحاء تدريباته في معسكره الإعدادي استعداداً لمواجهته الودية أمام أبويل نيقوسيا القبرصي؛ حيث أُقيمت الحصة التدريبية الأخيرة وسط أمطار غزيرة هطلت على مقر المعسكر مساء أمس.