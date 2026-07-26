آلية الاستعانة بالحكام الأجانب: سقف مفتوح... و240 ألفا «التكلفة الأدنى»

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد آلية جديدة لتنظيم طلبات الاستعانة بأطقم تحكيم غير سعودية في مسابقاته المحلية، محدداً الإجراءات والضوابط وآلية احتساب التكاليف الخاصة بكل طلب، وذلك ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، والدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.

وأوضح الاتحاد أن تقديم الطلبات سيكون عبر نظام ماي ساف التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم، مع منح كل نادٍ الحق في طلب طاقم تحكيم غير سعودي دون تحديد سقف لعدد الطلبات، شريطة استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة.

وبيّن أن طلب الاستعانة بطاقم تحكيم غير سعودي يجب أن يُقدم قبل موعد المباراة بـ16 يوماً على الأقل، فيما يجوز تقليص المدة إلى سبعة أيام إذا كان النادي المنافس قد تقدم مسبقاً بطلب للمباراة نفسها، على أن يحتفظ النادي بحقه في الاستمرار بطلبه.

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وأشار الاتحاد إلى أنه في حال تعذر وصول طاقم التحكيم غير السعودي بسبب ظروف قاهرة، فسيتم تكليف طاقم تحكيم سعودي بإدارة المباراة، فيما تتولى الأمانة العامة تفسير أي حالات استثنائية أو اتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأضاف أن بإمكان الناديين التقدم بطلب مشترك للاستعانة بطاقم تحكيم غير سعودي للمباراة ذاتها، وفي هذه الحالة يتم تقاسم قيمة الطلب بين الطرفين بعد استكمال الإجراءات، مع إرسال خطاب مشترك يوضح اتفاق الناديين على الطلب.

وفيما يتعلق بالتكاليف، حدد الاتحاد قيمة الاستعانة بطاقم مكون من أربعة حكام بـ240 ألف ريال، و300 ألف ريال لطاقم مكون من خمسة حكام، و360 ألف ريال لطاقم مكون من ستة حكام، مؤكداً أنه في حال انخفضت التكلفة الفعلية عن المبلغ المحدد فسيُحتفظ بالفارق رصيداً للنادي، بينما يُعاد للنادي كامل المبلغ في حال تعذر تنفيذ الطلب قبل اكتمال الإجراءات.