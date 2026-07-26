«دورة إيشتوريل»: الفرنسي لوكا فان آش يتوّج باللقب

توّج الفرنسي لوكا فان آش بلقبه الأول في مسابقات رابطة محترفي التنس، بعدما فاز بلقب فردي الرجال ببطولة إيشتوريل، الأحد.

وتغلب فان آش على البلجيكي ألكسندر بلوك، المصنف الرابع للبطولة، بنتيجة 6 - 4 و4 - 6 و7 - 5، في مباراة ماراثونية بنهائي المسابقة، لفئة الـ250 نقطة، استمرت لمدة ساعتين و24 دقيقة.

وكان هذا هو النهائي الأول الذي يخوضه اللاعبان في مسيرتهما مع اللعبة البيضاء، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

وعقب تتويجه باللقب، من المقرر أن يتقدم فان آش 30 مركزاً، ليصبح في المركز الـ48 في التصنيف العالمي، الذي سيصدر الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى في مسيرته الاحترافية.

ويعتبر فان آش (22 عاماً) تاسع لاعب من مواليد 2004 أو ما بعدها يفوز بلقب على مستوى منافسات الرابطة، فيما يتصدر مواطنه آرثر فيلس القائمة بأربعة ألقاب.

ويعتبر فان آش، الذي أطاح بالروسي أندريه روبليف، المصنف الأول للبطولة، في دور الثمانية، هو ثاني لاعب فرنسي يتوج بلقب إيشتوريل، لينضم إلى بطل 2015 ريتشارد جاسكيه.

ويعد اللاعب الفرنسي عاشر لاعب يحرز لقبه الأول على مستوى الجولة هذا العام، لينضم إلى الفائز الأخير الفرنسي كوينتين هاليس، الذي تغلب على الكازاخي ألكسندر بوبليك في نهائي بطولة النمسا، السبت.

يشار إلى أن اللقاء بين فان آش وبلوك (21 عاماً) هو أول نهائي في رابطة رابطة محترفي التنس يقام بين لاعبين ولدا في عام 2004 أو بعده.