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لوحة إعلانية «عمرها 8 أعوام» تمهد لصفقة انتقال ليبرون جيمس لسيكسرز

اللوحة الإعلانية التي وضعت عام 2018 لتشجيع ليبرون جيمس على الانضمام لسيكسرز (أ.ب)
اللوحة الإعلانية التي وضعت عام 2018 لتشجيع ليبرون جيمس على الانضمام لسيكسرز (أ.ب)
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لوحة إعلانية «عمرها 8 أعوام» تمهد لصفقة انتقال ليبرون جيمس لسيكسرز

اللوحة الإعلانية التي وضعت عام 2018 لتشجيع ليبرون جيمس على الانضمام لسيكسرز (أ.ب)
اللوحة الإعلانية التي وضعت عام 2018 لتشجيع ليبرون جيمس على الانضمام لسيكسرز (أ.ب)

اختار نجم كرة السلة الأميركي المخضرم ليبرون جيمس الانتقال إلى فيلادلفيا دون الحاجة للوحات إعلانية.

لجأ رجل الأعمال آشر رافائيل لفكرة طريفة في فبراير (شباط) 2018 بوضع ثلاث لوحات إعلانية بالقرب من كليفلاند سعياً لإقناع جيمس بالانضمام إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

لكن النجم الأميركي حينها رحل عن فريقه كليفلاند كافالييرز لينتقل إلى لوس أنجليس ليكرز.

وكانت فكرة اللوحات الإعلانية غير مفيدة، بل سابقة لأوانها.

ومع ذلك أعلن ليبرون جيمس، الجمعة، انتقاله إلى سيكسرز، مشيراً إلى أنها ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته اللامعة، لينصف فكرة رجل الأعمال رافائيل بعد 8 سنوات من لوحاته الإعلانية.

قال رافائيل: «كان هاتفي يرن باستمرار أثناء اجتماع مجلس إدارة الشركة، وتلقيت العديد من المكالمات من موظفين سابقين وحاليين والأصدقاء من مختلف أنحاء البلاد، لإبلاغي بأن الفكرة نجحت. لقد كان أمراً رائعاً».

اقتبس رجل الأعمال الأميركي فكرته الطريفة من فيلم «ثلاث لوحات إعلانية خارج إيبينج، ميزوري» الحائز على جوائز في عام 2017، وكان الغرض منها الترفيه لكنها حققت انتشاراً واسعاً.

وبعد تفكير، لم يطلب رافائيل مزيداً من اللوحات الإعلانية هذا الصيف، بعدما اقتنع بأنه لم يعد بحاجة لتكرار الأمر.

وكشف رجل الأعمال سبب فكرته قائلاً: «هدفنا كان توصيل رسالة بأن فيلادلفيا ترحب به، لأن الكثيرين يعتبرونها مدينة رائعة، لكنها مكان مخيف للمنافسين من الفرق الرياضية. لذا حرصنا على الترحيب به، والتأكيد على أنه سيحب المدينة».

ويأمل رافائيل أن يساهم انتقال جيمس إلى فيلادلفيا ليجاور نجوم الفريق إمبيد، وتايريس ماكسي، وجايلين براون، وفي جيه إيدجكومب، في إهداء المدينة أول لقب لدوري السلة الأميركي «إن بي إيه» منذ عام 1983.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا

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