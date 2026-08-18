أجرى روجر فيرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ( الثلاثاء ) في مدينة ليون الفرنسية، عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، تكللت بالنجاح.وسيبدأ اللاعب خلال الفترة المقبلة برنامجه العلاجي والتأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.في المقابل، أظهرت الفحوصات الطبية بالأشعة التي أجراها مهند الشنقيطي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في المركز الطبي الدولي (IMC)، تعرضه لإصابة في جدار البطن من الجهة اليسرى.وبدأ الشنقيطي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
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جراحة ناجحة لفيرنانديز في الرباط الصليبي… وإصابة الشنقيطي في جدار البطن https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308573-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1
جراحة ناجحة لفيرنانديز في الرباط الصليبي… وإصابة الشنقيطي في جدار البطن
جراحة ناجحة لفيرنانديز في الرباط الصليبي… وإصابة الشنقيطي في جدار البطن
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