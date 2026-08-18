جراحة ناجحة لفيرنانديز في الرباط الصليبي… وإصابة الشنقيطي في جدار البطن

أكد الإيطالي جيوفاني، مدرب فريق الفيصلي، أن اعتماده على عدد من اللاعبين الاحتياطيين أمام نيوم في كأس الملك جاء بسبب الإرهاق وعدم اكتمال جاهزية الفريق، مشيراً إلى أن مواجهة الفريقين المقبلة في الدوري تحظى بأهمية أكبر بالنسبة له.

وقال جيوفاني، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نيوم خاض المباراة بعناصره مكتملة وكان جاهزاً من جميع الجوانب، بعكس فريقي الذي اعتمدنا فيه على اللاعبين الاحتياطيين لعدة أسباب، أبرزها الإرهاق وعدم اكتمال الصفوف».

وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري أمام الفريق نفسه، وسيكون هناك بالتأكيد عمل خلال اليومين المقبلين من أجل الظهور بالصورة المطلوبة. لم يكن تركيزنا منصباً بشكل كامل على مباراة الكأس، والأهم بالنسبة لنا هو مواجهة الدوري».

وأوضح مدرب الفيصلي أن عدم إشراك عدد من اللاعبين الأساسيين جاء بهدف منحهم الراحة قبل المواجهة المقبلة، وقال: «إراحة الأساسيين كانت من أجل مباراة نيوم المقبلة، التي أراها الأهم. الجانب البدني لدى الفريق لم يكتمل بعد، إذ خضنا معسكر سلوفينيا بوجود 15 لاعباً فقط، وهذا تسبب في الإرهاق وعدم التجانس الذي ظهر أيضاً خلال مباراة الهلال الماضية في الدوري».

وتابع: «نطوي الآن صفحة مباراة نيوم في الكأس، ونبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام الفريق نفسه في الدوري».

من جانبه، أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس الملك، بعد نجاح لاعبيه في تجاوز البداية الصعبة للمباراة.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي: «إنه فوز مهم للفريق واللاعبين والجهاز الفني. ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، ولم نكن في كامل تركيزنا مع بداية المباراة، وهو ما تسبب في استقبال هدف التقدم للفيصلي».

وأضاف: «بعد تسجيل الهدفين الثاني والثالث أصبحت الأمور أكثر راحة بالنسبة لنا، ولعبنا بأريحية أكبر. تحسن أداء الفريق بالإرادة والعزيمة، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وأشاد غالتييه بدفاع فريقه، مؤكداً أنه قدم أداءً جيداً وتحمل جانباً كبيراً من أعباء المباراة.

وعن المواجهة المقبلة أمام الفيصلي في الدوري، قال: «لدينا الآن مرحلة استشفاء للاعبين استعداداً للمباراة المقبلة أمام الفريق نفسه، وأنا متأكد من أن الفيصلي سيشارك بعناصره الأساسية بعدما أراح عدداً من لاعبيه في مباراة اليوم. علينا العمل جيداً خلال اليومين المقبلين من أجل مواصلة الانتصارات».