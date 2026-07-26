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الرياضة رياضة عالمية

نيمار يثير أزمة في سانتوس بالاشتباك مع زملائه الشباب

نيمار جونيور نجم سانتوس (أ.ف.ب)
نيمار جونيور نجم سانتوس (أ.ف.ب)
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نيمار يثير أزمة في سانتوس بالاشتباك مع زملائه الشباب

نيمار جونيور نجم سانتوس (أ.ف.ب)
نيمار جونيور نجم سانتوس (أ.ف.ب)

أثار نيمار جونيور نجم سانتوس عدداً من الأزمات مؤخراً بسبب التحدث بلهجة حادة ضد زميليه غابرييل بونتيمبو وجواو أنانياس، وحضوره بطولة للبوكر تزامناً مع مباراة للفريق في الدوري، مما أثار الاستياء داخل جدران النادي البرازيلي.

وأثار سلوك نيمار بين شوطي مباراة سانتوس ضد شابيكوينسي مساء السبت، ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم، استياء اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي.

وذكرت شبكة «غلوبو» البرازيلية أن نيمار تحدث بطريقة غير لائقة مع لاعب الوسط غابرييل بونتيمبو والمدافع جواو أنانياس، وانتقدهما بشدة بعد المباراة.

ونقلت عن مصادر من الفريق قولها إن نيمار تجاوز الحدود في غرفة تبديل الملابس، حيث وصف زميله بونتيمبو باللاعب الحقير، وسخر منه بأنه سيواجه شابيكوينسي متذيل الترتيب هذا الموسم في الدرجة الثانية بالموسم المقبل.

كما غادر نيمار مقر التدريبات دون إذن، ولم يتدرب الأحد.

ولم يكتف النجم البرازيلي بذلك بل شكك في قدرات زميله الآخر جواو أنانياس بعدما سجل هدفاً ذاتياً بالخطأ في شباك سانتوس.

وأنهى سانتوس الشوط الأول متقدماً بهدف نيمار ثم استقبل الفريق هدفين في غضون 10 دقائق بالشوط الثاني قبل أن يتعادل بصعوبة بهدف ثان لنيمار سجله من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وذكرت الشبكة البرازيلية أن ما فعله نيمار أثر سلباً على أداء الفريق في أول مباراة للنجم البرازيلي بعد فشله مع المنتخب في كأس العالم لتزداد حدة التوتر بينه وبين إدارة النادي وزملائه في الفريق.

وبخلاف سلوكياته في غرفة الملابس، ينزعج لاعبو سانتوس من انتقاد نيمار لهم داخل الملعب بعد كل هجمة ضائعة، لدرجة تربك بعض اللاعبين الأجانب عندما يلوح لهم نيمار أمام الجماهير.

وأشار التقرير إلى وجود تحفظ أيضاً من سانتوس على اللياقة البدنية لنيمار.

وقال ممثلو نيمار إنه ليس لديهم ما يصرحون به في هذا الشأن، بينما قال بونتيمبو، عبر مكتبه الإعلامي، بأن ما حدث كان توبيخاً عادياً بين الشوطين، دون تجاوزات من النجم البرازيلي.

كما نفى جواو أنانياس في بيان الاشتباك مع نيمار، لكنه أكد وجود نوع من التوبيخ.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة نادي سانتوس اجتماعاً للتحقيق في هذه الواقعة.

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الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية نيمار البرازيل

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