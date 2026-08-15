ليبمان يحطم الرقم القياسي العالمي ويتوَّج بذهبية أوروبا في سباق 1500 متر حرة

حطم السباح الألماني يوهانس ليبمان الرقم القياسي العالمي في طريقه للتتويج بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر حرة، السبت، ضمن منافسات بطولة أوروبا للرياضات المائية في باريس.

وقدم ليبمان، البالغ 19 عاماً، أداءً استثنائياً بعدما أنهى السباق بزمن بلغ 14 دقيقة و26.79 ثانية، محطماً الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 14 دقيقة و30.67 ثانية، والمسجل باسم الأميركي بوبي فينكه منذ عام 2024.

وحصل المجري زالان ساركاني على الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الألماني أوليفر كليمت، زميل ليبمان في المنتخب.

وباتت هذه الذهبية الثانية لليبمان في أول مشاركة له ببطولة أوروبا، بعدما سبق له التتويج بلقب سباق 800 متر حرة في النسخة الحالية.

وفرض السباح الألماني الشاب سيطرته على السباق منذ البداية، ولم يتمكن منافسوه من مجاراة سرعته، قبل أن تشتعل المدرجات في آخر 200 متر، حيث وقف الجمهور لتحيته وتشجيعه حتى خط النهاية.