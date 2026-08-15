شواي تشانغ تتخطى كايلا داي في دورة سينسيناتي

تغلبت الصينية شواي تشانغ على الأميركية كايلا داي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدورة سينسيناتي للتنس.

وخسرت تشانغ المجموعة الأولى بنتيجة 2-6، قبل أن تقلب المواجهة لمصلحتها وتحسم المجموعتين الثانية والثالثة بالنتيجة ذاتها 6-2، لتواصل مشوارها في البطولة.

وفي مباراة أخرى، تغلبت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة التاسعة، على التركية زينب سونميز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3، لتحجز مكانها في الدور التالي.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة السيدات، المصنفة ضمن فئة الألف نقطة، 7.4 مليون دولار.

وكانت البولندية إيغا شفيونتيك قد توجت بلقب النسخة الماضية من البطولة.