«دورة سينسيناتي»: سيليتش يودّع الدور الأول أمام أغويلار

ودّع الكرواتي مارين سيليتش منافسات بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس من الدور الأول عقب خسارته أمام الإسباني دانييل ميريدا أغويلار 6-3 و1-6 و1-6 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينتش) في الدور الأول من البطولة.

واستغرق اللاعب الإسباني، المصنف رقم 40 على العالم، 100 دقيقة للفوز على سيليتش، المصنف 85 على العالم.

وودع سيليتش بطولة الأساتذة (ذات الألف نقطة) الوحيدة التي توج بها من قبل في مسيرته، وكان ذلك في عام 2016.

وتوج سيليتش بـ21 بطولة بما في ذلك بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وفي بقية المباريات، فاز البرتغالي جيمي فاريا على الأميركي جنسون بروكسبي 6-3 و6-2، والأميركي ألكسندر كوفاسيتش على الروسي كارين خاشانوف 5-7 و6-3 و7-6.

وفي منافسات السيدات، فازت الأميركية صوفيا كينن على الألمانية إيفا ليس 1-6 و6-3 و6-3، والأميركية سلوان ستيفنز على النمساوية سينيا كراوس 7-5 و6-3، والتشيكية تيريزا فالينتوفا على الأميركية ماري ستويانا 6-2 و7-6.