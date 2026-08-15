بوستيكوغلو: النصر يثلج الصدر

أبدى الأسترالي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق النصر، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه حامل اللقب على نظيره الفتح بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار "العالمي" بالدوري السعودي للمحترفين.
وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: المباراة كانت جيدة للغاية بالنسبة لنا؛ ومن الطبيعي أن تتسم مواجهات بداية الموسم بالصعوبة. لقد شهدت فترة المعسكر الإعدادي تفاوت في مواعيد انضمام اللاعبين، وهو ما جعلنا لم نصل بعد إلى الجاهزية الكاملة بنسبة 100 في المائة، لكن أداء جميع اللاعبين والتزامهم داخل أرضية الميدان كانا رائعين جداً.
وأكد المدرب الأسترالي على امتلاكه مجموعة مدججة بالخيارات القوية قائلًا: كما صرحت قبل انطلاقة المباراة؛ نحن نملك تشكيلة قوية للغاية، ورغم وجود عناصر مهمة لم تشارك في لقاء اليوم، إلا أن ما يهمني ويثلج صدري هو أن كل من شارك سواء في القائمة الأساسية أو كبديل قدم مستويات ممتازة وأداءً لافتاً.
وتطرق المدير الفني للنصر إلى ضغط المباريات وإدارة المداورة لحماية عناصر الفريق قائلًا: هناك لاعبون انضموا متأخرين إلى فترة التحضيرات ولم يخوضوا سوى مباراة ودية واحدة، وتنتظرنا حالياً ثلاث مواجهات متتالية خلال ستة أيام فقط؛ ولا أعتقد أن هناك فريقاً آخر يواجه هذا الجدول المزدحم. لذا يتعين علينا العمل على حماية اللاعبين وإدارة جاهزيتهم البدنية بالشكل المناسب، وأنا أمتلك ثقة مطلقة بكافة عناصر التشكيلة.
وعن حالة قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدى جاهزيته للمواجهات المقبلة، أوضح بوستيكغجلو: كريستيانو كان حاضراً معنا اليوم، وهو دائم التواجد والتأثير. التركيز الأكبر ينصب الآن على عملية الاستشفاء، خصوصاً وأنه يفصلنا يومان فقط عن المواجهة القادمة، وسنحدد بناءً على تقييم الجاهزية قرار مشاركة اللاعبين.
واختتم بوستيكوغلو المؤتمر الصحافي بالإشادة بعودة لاعب الوسط سامي النجعي قائلًا: هو لاعب يملك إمكانات ومستويات عالية جداً، لكنه لم يكن محظوظاً بسبب الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لموسم كامل. لقد قدم أداءً لافتاً ومميزاً طوال فترة الإعداد، ومن الطبيعي والمنطقي أن يحتاج لبعض الوقت للعودة التدريجية لأجواء المباريات بعد هذا الغياب الطويل.