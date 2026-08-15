العطوي: النصر يستحق... وأعتذر لجماهير الفتح

قدم الوطني خالد العطوي، المدير الفني لفريق الفتح، اعتذاره لجماهير النادي عقب الخسارة أمام النصر بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.
وقال العطوي خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: بداية نبارك لنادي النصر هذا الفوز، وهم يستحقون النقاط الثلاث؛ هذه هي بداية المشوار الكروي، وفريقنا لم يخض حتى الآن سوى ثلاثة تدريبات متكاملة بعناصره كافة. وخلال مجريات الشوط الأول نجحنا في صناعة عدة فرص سانحة للتسجيل، لكننا لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف. أقدم اعتذاري الكبير لجماهير الفتح، وبإذن الله سنعمل على التعويض وتقديم المستويات المأمولة في المباريات المقبلة.
وتطرق المدير الفني للفتح إلى تأثير العوامل المناخية الصعبة على أداء العناصر الجديدة قائلاً: الأجواء المناخية الحالية لا تساعد إطلاقاً على تقديم الأداء المثالي؛ حيث يضم فريقنا أربعة لاعبين جدد يخوضون تجربتهم الأولى في المنطقة العربية والخليجية، وقد تفاجأوا بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وأضاف: هناك مقترحات متداولة بعدم بدء منافسات الدوري في مثل هذا التوقيت من الموسم نظراً لظروف الطقس الصعبة، ولكن في النهاية المسؤولون واللجان المعنية هم أدرى وأكثر معرفة بما يرونه مناسباً لمصلحة المسابقة.
وعن مدى جاهزية القائمة واكتمال الصفوف قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، أوضح العطوي: فريقنا لم يكتمل بعد على مستوى العناصر؛ سواء فيما يتعلق باللاعبين الأجانب أو المحليين، ولكنني على ثقة تامة بأن إدارة النادي لن تقصر مطلقاً في أي جانب يخدم مصلحة الفريق ويلبي احتياجاته الفنية في الميركاتو.
واختتم خالد العطوي المؤتمر الصحافي بالحديث عن أهداف الفريق وطموحاته لهذا الموسم قائلاً: يمتلك فريقنا طموحاً عالياً وواضحاً يسعى لتحقيقه؛ حيث نهدف إلى فرض تواجدنا في المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري، إلى جانب المنافسة بقوة شراسة على لقب بطولة كأس الملك، وسنبذل قصارى جهدنا ونعمل بكل جدية من أجل تحقيق هذه الأهداف وإسعاد محبي الفتح.