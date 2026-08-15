مليار يورو بالملاعب... من يملك القيمة الحقيقية في «الدوري السعودي»؟

مع انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، تكشف القيمة السوقية لقوائم الأندية عن تفاوت كبير بين فرق المسابقة؛ إذ تستحوذ 5 أندية فقط على أكثر من 73 في المائة من إجمالي قيمة اللاعبين، في مؤشر يعكس حجم الفجوة بين القمة وبقية الفرق، وفق أحدث بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي أندية روشن الـ18 نحو 1.19 مليار يورو (الدوري السعودي)

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي الأندية الـ18 نحو 1.19 مليار يورو، موزعة على 512 لاعباً، بمتوسط يبلغ 2.32 مليون يورو للاعب الواحد، فيما يصل متوسط أعمار اللاعبين إلى 26.9 سنة. ويضم الدوري 186 لاعباً أجنبياً، يمثلون نحو 36.3 في المائة من إجمالي اللاعبين المسجلين في قوائم الفرق.

ويتصدر الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بفارق ضئيل للغاية عن الأهلي؛ إذ تبلغ قيمة قائمته 221.73 مليون يورو، مقابل 219.95 مليون يورو للأهلي، بفارق 1.78 مليون يورو فقط بين الناديين.

سامرفيل يعتبر أغلى اللاعبين في الدوري حالياً (نادي الهلال)

ويملك الهلال 32 لاعباً بمتوسط عمر يبلغ 28 عاماً، بينهم 14 لاعباً أجنبياً، فيما تصل القيمة السوقية المتوسطة للاعب الواحد في قائمته إلى 6.93 مليون يورو. ويتصدر الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعبي الفريق بقيمة تبلغ 45 مليون يورو، يليه البرتغالي روبن نيفيز بـ25 مليوناً، ثم الفرنسي ثيو هيرنانديز والأوروغوياني داروين نونيز بـ20 مليوناً لكل منهما، فالبرازيلي مالكوم بـ18 مليون يورو.

ورغم حلول الأهلي ثانياً في إجمالي القيمة، فإنه يتصدر أندية الدوري في متوسط قيمة اللاعب الواحد بـ7.33 مليون يورو، مستفيداً من قائمة تضم 30 لاعباً ومتوسط أعمار يبلغ 25.3 سنة، وهو الأقل بين أندية المقدمة، إضافة إلى وجود 13 لاعباً أجنبياً. ويتصدر البرتغالي فرنسيسكو ترينكاو لاعبي الأهلي بقيمة سوقية تبلغ 40 مليون يورو، يليه إدوارد سبيرتسيان وإنزو ميو بقيمة 25 مليوناً لكل منهما، ثم إيفان توني وغالينو بـ20 مليوناً لكل لاعب.

ترينكاو يتقدم لاعبي الأهلي في صفقة الشراء (النادي الأهلي)

ويأتي الاتحاد ثالثاً بقيمة سوقية تبلغ 150.30 مليون يورو، بفارق يبلغ نحو 70 مليوناً عن الهلال والأهلي، وتضم قائمته 38 لاعباً، بينهم 17 أجنبياً، بمتوسط أعمار 25.1 سنة. ويعد موسى ديابي الأعلى قيمة في الفريق بـ25 مليون يورو، يليه روجر فيرنانديز بـ20 مليوناً، ثم يوسف النصيري بـ17 مليوناً.

ويحتل القادسية المركز الرابع بقيمة 143.30 مليون يورو، ويملك أكبر عدد من اللاعبين الأجانب بين أندية المسابقة بواقع 19 لاعباً من أصل 35، ويتصدر الإيطالي ماتيو ريتيغي قائمته بقيمة 30 مليون يورو، ثم سفيان الكرواني بـ15 مليوناً، وجوليان كينيونيس وكريستوفر بونسو باه بـ14 مليوناً لكل منهما.

ويكمل النصر الخمسة الأوائل بقيمة سوقية تبلغ 137.23 مليون يورو، رغم أن قائمته تضم 28 لاعباً فقط، بينهم 10 أجانب. ويعدّ البرتغالي جواو فيليكس الأعلى قيمة بـ28 مليون يورو، يليه كينغسلي كومان ومحمد سيماكان بـ20 مليوناً لكل منهما، ثم سامو كوستا وأنجيلو بـ15 مليوناً لكل لاعب.

الأهلي ثاني أقوى فريق قيمة سوقية في الدوري بعد الهلال (النادي الأهلي)

وبجمع قيم الهلال والأهلي والاتحاد والقادسية والنصر، تصل القيمة السوقية للخمسة إلى 872.51 مليون يورو، أي نحو 73.3 في المائة من إجمالي قيمة «دوري روشن»، رغم أن قوائمها تضم 163 لاعباً فقط، يمثلون نحو 31.8 في المائة من مجموع لاعبي المسابقة. كما تضم الأندية الخمسة 73 لاعباً أجنبياً من أصل 186 في الدوري.

ويأتي نيوم في المركز الـ6 بقيمة تبلغ 82.30 مليون يورو، لترتفع حصة الأندية الـ6 الأولى مجتمعة إلى 954.81 مليون يورو، بما يعادل نحو 80.2 في المائة من القيمة السوقية للدوري بأكمله. ويتصدر مالانغ سار وناثان زيزي لاعبي نيوم بقيمة 20 مليون يورو لكل منهما، ثم الحارس مارسين بولكا بـ12 مليوناً.

وبعيداً عن الـ6 الأوائل، تنخفض الأرقام بصورة حادة، إذ تبلغ قيمة الشباب 38.28 مليون يورو، ثم الاتفاق 27.78 مليون، والدرعية 24.53 مليون، والخليج 21.08 مليون، والتعاون 18.80 مليون، والفتح 18 مليوناً، والخلود 16.23 مليون، وأبها 15.47 مليون، والفيحاء 14.13 مليون، والرياض 13.53 مليون، والحزم 12.75 مليون، فيما يأتي الفيصلي في المركز الأخير بقيمة 12.03 مليون يورو.

وتَظهر الفجوة بصورة أكبر عند المقارنة بين طرفي القائمة؛ إذ تزيد القيمة السوقية للهلال، صاحب المركز الأول، على قيمة الفيصلي بأكثر من 18 مرة، بينما تملك الأندية الـ6 الأعلى قيمةً وحدها أكثر من 4 أخماس القيمة السوقية لجميع لاعبي الدوري؛ مما يكشف عن تركّز واضح للقوة السوقية لدى مجموعة محدودة من الأندية قبل بداية الموسم الجديد.