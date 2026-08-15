جزائيات الدوري السعودي: الهلال يتصدر الثلاثيات... والأهلي والنصر يتزعمان «الثنائيات»

عزز الهلال موقعه في صدارة أكثر الأندية حصولاً على ركلات الجزاء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ 2008، بعدما وصل رصيده إلى 170 ركلة، في الوقت الذي شهدت فيه مواجهته أمام الفيصلي حصوله على ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة، للمرة الخامسة في تاريخه بالمسابقة.

وفاز الهلال على الفيصلي 4 - 2 في موسم 2026 - 2027، في خامس مباراة يحصل خلالها الفريق الأزرق على ثلاث ركلات جزاء منذ انطلاق دوري المحترفين، ليبتعد بصدارة هذا الرقم عن بقية أندية المسابقة.

وسبق للهلال أن حصل على ثلاث ركلات أمام الرائد موسم 2019 - 2020، وانتهت المباراة بفوزه 3 - 1، قبل أن تتكرر أمام العين موسم 2020 - 2021 في انتصار عريض بنتيجة 5 - 0، ثم أمام الباطن موسم 2022 - 2023 وانتهت 3 - 1، وأمام الرياض موسم 2024 - 2025 بالنتيجة ذاتها، وصولاً إلى مواجهة الفيصلي التي كسبها 4 - 2.

ويملك الهلال العلامة الكاملة في مبارياته الخمس التي حصل فيها على ثلاث ركلات جزاء، بعدما حقق الفوز فيها جميعاً، وسجل خلالها 18 هدفاً مقابل خمسة أهداف استقبلتها شباكه.

وبحسب الحالات المسجلة للأندية التي حصلت على ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة، يأتي الفتح خلف الهلال بعدما فعل ذلك في مناسبتين؛ الأولى أمام أبها موسم 2022 - 2023 في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2، والثانية أمام الأهلي موسم 2023 - 2024 عندما انتصر 5 - 1.

وحصل النصر على ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة أمام الشباب موسم 2023 - 2024. وانتهت المواجهة بفوزه 4 - 0، فيما سجل القادسية حالته الوحيدة أمام الاتفاق موسم 2020 - 2021، عندما خرج منتصراً بنتيجة 3 - 1.

وبذلك، شهد دوري المحترفين تسعة مباريات حصل فيها أحد الفرق على ثلاث ركلات جزاء في المباراة الواحدة، وفق الأرقام المتاحة، كان نصيب الهلال وحده خمساً منها، بما يعادل 55.6 في المائة من إجمالي هذه الحالات، مقابل مباراتين للفتح، ومباراة لكل من النصر والقادسية.

وتتغير خريطة الصدارة عند الانتقال إلى الفرق الأكثر حصولاً على ركلتي جزاء في مباراة واحدة، إذ يتقاسم الأهلي والنصر المركز الأول بواقع 14 مباراة لكل منهما، يليهما الاتحاد بـ12 مباراة، ثم الهلال بـ11 مباراة.

ويأتي الفتح والتعاون والرائد بعد ذلك بواقع 10 مباريات لكل فريق حصل خلالها على ركلتي جزاء في المباراة الواحدة، فيما سجل الشباب تسع مباريات.

وعلى مستوى العدد الإجمالي لركلات الجزاء في تاريخ دوري المحترفين، يتصدر الهلال القائمة برصيد 170 ركلة، متقدماً بفارق 11 ركلة على النصر صاحب المركز الثاني بـ159 ركلة، فيما يأتي الاتحاد ثالثاً بـ137 ركلة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 128 ركلة جزاء، بفارق ثماني ركلات عن الفتح الذي يكمل قائمة الخمسة الأوائل برصيد 120 ركلة.

وتكشف الأرقام عن اختلاف المتصدر بحسب زاوية الإحصائية، فالهلال يتصدر العدد الإجمالي لركلات الجزاء، كما يتفوق في عدد المباريات التي حصل خلالها فريق على ثلاث ركلات، في حين يتشارك الأهلي والنصر صدارة الفرق الأكثر حصولاً على ركلتي جزاء في مباراة واحدة.