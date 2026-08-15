فولهام يهزم شتوتغارت وديّاً بهدف

فاز فريق فولهام الإنجليزي على نظيره الألماني شتوتغارت 1/ صفر السبت في تجربة ودية جمعت بينهما استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
وسجل البلجيكي تيموثي كاستان الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء في الدقيقة 67 بعد تمريرة من النيجيري أليكس إيوبي.
وتنتظر فولهام بداية صعبة للدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلاقي تشيلسي يوم 24 أغسطس (آب) الحالي في الجولة الأولى من المسابقة، وينطبق الأمر نفسه على بداية شتوتغارت لـ«البوندسليغا» حيث يلاقي حامل اللقب بايرن ميونيخ يوم الجمعة 28 أغسطس، ولكنه قبل ذلك يخوض مباراة في الدور الأول من كأس ألمانيا ضد فريق هانزا روستوك يوم 21 من نفس الشهر.