الجزائري مازا يسجل... وليفركوزن يهزم نيوكاسل بملعبه وديّاً

تغلب فريق باير ليفركوزن الألماني على نظيره الإنجليزي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية جمعتهما، السبت، استعداداً للموسم الجديد.
وسجل الجزائري إبراهيم مازا هدفاً مبكراً لليفركوزن في الدقيقة الأولى، ثم تعادل الألماني ماليك ثياو لنيوكاسل، في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 82، نجح النيجيري فيكتور بونيفاس في تسجيل هدف التقدم من جديد لليفركوزن ليقوده لتحقيق انتصار ودي.
ويلعب ليفركوزن مباراة الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، يوم السبت المقبل، ضد فريق فيهين فيسبادن، أما نيوكاسل فيلعب مباراة ودية جديدة، الأحد، ضد ستراسبورغ الفرنسي، ثم يبدأ مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليفربول يوم 23 أغسطس (آب).