كييزا: لا أفكر سوى في ليفربول

قال الإيطالي فيدريكو كييزا إنه لا يفكر إلا فريقه الحالي ليفربول الإيطالي، وسط تكهنات حول مستقبله.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كييزا قضى موسمين في الفريق تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، وشارك في مباراة واحدة فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي وسجل خمسة أهداف في 50 مباراة بجميع البطولات.

وقال كييزا (28 عاماً)، والذي انضم من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 12.5 مليون جنيه إسترليني عام 2024، ويمتد عقده حتى عام 2028، لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «إذا لم أجد الاستقرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسأضطر للبحث عن ناد آخر».

لكن بعد تسجيله هدفاً في أول مباراة ودية مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا، أمس السبت، التي فاز فيها ليفربول على سندرلاند 2 - 4، قال كييزا للصحافيين: «أنا سعيد الآن هنا في ليفربول، أحب النادي والجماهير وكل شيء يتعلق بالنادي».

وأضاف: «أبذل قصارى جهدي من أجل الحصول عل فرصة وسنرى ما سيحدث». وتابع كييزا: «لا أفكر في شيء حالياً سوى ليفربول».

وعندما تم سؤاله حول إذا كان تسجيله هدفاً سيكون بمثابة بداية جديدة تحت قيادة إيراولا، الذي تولى المنصب في يونيو (حزيران) الماضي بعد إقالة سلوت، أجاب: «لا أعرف، من الصعب التأكد من ذلك، دائماً ما تكون بداية الموسم الجديد رائعة».

وأوضح: «ربما كانت هناك بدايات جديدة كثيرة، لكن لا يهمني، فأنا أحاول بذل قصارى جهدي مع هذا المدرب الجديد، في الموسم الماضي، كنت أحاول بذل قصارى جهدي مع آرني سلوت».