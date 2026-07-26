تشيلسي يسعى لضم تشاكا... وسندرلاند يغلق الباب

أعلن ريجيس لو بريس، المدير الفني لفريق سندرلاند، أن مساعي تشيلسي، منافس ناديه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لضم السويسري غرانيت تشاكا قد «انتهت»، مؤكداً أنه لا توجد أي نية لدى فريقه لبيع قائده هذا الصيف.

ولعب تشاكا دوراً محورياً في تأهل سندرلاند لبطولة الدوري الأوروبي عند عودتهم إلى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ما دفع تشيلسي لتقديم عرض بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب المخضرم (33 عاماً) هذا الشهر.

ويحرص الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لتشيلسي، على لمّ شمله مع لاعب خط وسطه السابق في فريق باير ليفركوزن الألماني.

ورفض سندرلاند عرض تشيلسي بشكل فوري، ونفى مدربهم بشدة إمكانية إعادة النظر في الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وصرّح لو بريس بعد هزيمة سندرلاند الودية 2 - 4 أمام ليفربول في ناشفيل الأميركية: «لا، هذا الموضوع مغلق. لقد كان واضحاً تماماً بشأن مستقبله. إنه يعشق سندرلاند، ويريد البقاء فيه. يريد أن يصنع مستقبله. إنه قائد جيد، وقائد عظيم».

ورغم متطلبات المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، التزم سندرلاند الصمت في سوق الانتقالات، ولم يضم حتى الآن سوى المدافع البلجيكي المخضرم توماس مونييه في صفقة انتقال حر من ليل الفرنسي.

ويتوقع لو بريس مزيداً من التعاقدات، لكنه يعترف بأن هذا الصيف لن يكون كعملية إعادة بناء الفريق التي سبقت عودة سندرلاند إلى دوري الدرجة الأولى قبل 12 شهراً.

وأوضح مدرب سندرلاند، في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «ذا غارديان» البريطانية: «سيكون الوضع هادئاً. بعيداً عن الأضواء، أليس كذلك؟ لن أفصح عن أي معلومات».

وأتم مدرب سندرلاند حديثه قائلاً: «أعتقد أننا نعمل بجدّ خلف الكواليس، ومن المهم جداً التزام الصمت، وإلا ستحدث فوضى. ونتوقع أن يكون سوق الانتقالات مختلفاً تماماً عن الموسم الماضي. اضطررنا للتعاقد مع 14 لاعباً جديداً. لن يكون الأمر كذلك هذا العام. سنرى ما سيحدث».