162 مليون يورو نفقات الأندية السعودية «صيفاً»... والأهلي يتصدر

دشنت أندية الدوري السعودي للمحترفين سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2026 - 2027 بقوة، وسط تحركات متفاوتة بين الصفقات الضخمة، والتعاقدات المجانية، واستقطاب المواهب الشابة، إلى جانب رحيل عدد من الأسماء الأجنبية البارزة.

وحسب الصفقات التي أُعلنت قيمتها المالية حتى الآن، أنفقت أندية الدوري نحو 162.15 مليون يورو على الأقل، من دون احتساب الصفقات التي لم تُكشف قيمتها، أو مكافآت التوقيع والرواتب والعمولات.

ويستأثر الأهلي والهلال وحدهما على نحو 141.06 مليون يورو من هذا المبلغ، ما يعكس حجم المنافسة بين الناديين قبل انطلاق الموسم.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للدوري السعودي نحو 1.12 مليار يورو، ويتصدر الهلال ترتيب الأندية من حيث قيمة تشكيلته بـ221.13 مليون يورو، وذلك بفارق ضئيل عن الأهلي الذي تبلغ قيمته 220.05 مليون يورو، ثم القادسية بـ143.13 مليون يورو، والاتحاد بـ142.20 مليون يورو، والنصر بـ126.58 مليون يورو.

كارلو سيميتش وقع بشكل نهائي للاتحاد (موقع النادي)

ويُعد الأهلي الأكثر إنفاقاً بين الأندية التي أبرمت عدة صفقات، بعدما دفع نحو 71.26 مليون يورو.

وتصدر البرتغالي فرنسيسكو ترينكاو قائمة القادمين من سبورتينغ لشبونة مقابل 39.35 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى صفقات الصيف حتى الآن.

كما تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط الهجومي الأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار مقابل 21.9 مليون يورو، والمدافع الغامبي أبو بكر سيدي كينتيه من ترومسو مقابل 6.5 مليون يورو، ونايف مسعود من الفتح مقابل 3.51 مليون يورو، إضافة إلى مشعل المطيري في صفقة انتقال حر.

وعلى مستوى الراحلين، غادر فرنك كيسييه ورياض محرز بعد نهاية ارتباطهما بالنادي، بينما انتقل فراس الغامدي إلى أبها مجاناً.

وحل الهلال ثانياً في قائمة الإنفاق حتى الآن بنحو 69.8 مليون يورو، بعدما حسم صفقة الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل من وست هام مقابل 64.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، لتصبح الصفقة الأغلى في الدوري السعودي خلال الصيف حتى الآن.

كما ضم الهلال الظهير الأيمن محمد الصرنوخ من الفتح مقابل 3 ملايين يورو، والجناح صبري دهال من الفيحاء مقابل 2.3 مليون يورو، إلى جانب الحارس محمد العويس في صفقة انتقال حر، ونواف الحبشي من الحزم مقابل مبلغ لم يُعلن.

سامرفيل الصفقة الأقوى هذا الصيف في الدوري السعودي (موقع النادي)

وفي المقابل، باع الهلال مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى أياكس أمستردام مقابل 19.9 مليون يورو، وانتقل محمد القحطاني إلى القادسية مقابل 935 ألف يورو، فيما أعير عبد الكريم دارسي إلى أبها، وغادر بابلو ماري وعبد الله رديف بعد نهاية ارتباطهما بالنادي.

في المقابل، اكتفى القادسية حتى الآن بإنفاق 935 ألف يورو، دفعها للهلال مقابل الجناح محمد القحطاني، إلى جانب ضم الظهير المغربي سفيان الكرواني من أوتريخت في صفقة انتقال حر.

ورحل عن الفريق قاسم لاجامي، فيما انتقل موسى الحميدي الحربي إلى البكيرية مجاناً. ورغم تواضع إنفاقه الصيفي، يمتلك القادسية ثالث أعلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في الدوري بـ143.13 مليون يورو.

من جهته، أنفق الاتحاد 16 مليون يورو على صفقاته المعلنة، أبرزها المدافع الصربي يان كارلو سيميتش من آندرلخت مقابل 15 مليون يورو بصيغة شراء عقد إلزامي بعد استعارته مطلع الموسم الماضي، والمدافع الكاميروني ستيفان كيلر من أيل ليماسول مقابل مليون يورو بصيغة تفعيل شراء العقد، إضافة إلى راكان كعبي من الفيحاء مجاناً.

وفي المقابل، غادر فابينيو وعبد العزيز البيشي، وانتقل ريكاردو كارابايو إلى سراييفو مجاناً، كما انضم عوض الناشري إلى الشباب في صفقة انتقال حر.

أما النصر، فلم يسجل صفقات جديدة في البيانات المتاحة حتى الآن، لكنه شهد عدة مغادرات بارزة، في مقدمتها انتقال جون دوران إلى بنفيكا على سبيل الإعارة، إلى جانب رحيل مارسيلو بروزوفيتش، وعبد الرحمن غريب، والحارس راغد النجار.

ويستعد حامل لقب الدوري للموسم الجديد بتشكيلة تبلغ قيمتها السوقية نحو 126.58 مليون يورو، ويقودها كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وكينغسلي كومان، وساديو ماني.

وضم نيوم المدافع الفرنسي مالانغ سار من لانس في صفقة انتقال حر، ولم تُسجل قيمة مالية لصفقات أخرى. في المقابل، رحل عبدولاي دوكوري ومهند آل سعد، فيما أعلن أحمد حجازي اعتزاله، وانتقل علي الأسمري إلى الشباب وأحمد عبده إلى الفيصلي مقابل مبالغ غير معلنة.

في حين اقتصرت تعاقدات الشباب المعلنة على علي الأسمري من نيوم مقابل قيمة لم يُكشف عنها، وعوض الناشري من الاتحاد في صفقة انتقال حر.

أما أبرز الراحلين فكان المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى التعاون، والحارس غيورغي بوشكان إلى بوليسيا الأوكراني، ونواف السعدي إلى الخليج، إلى جانب مغادرة مارسيلو غروهي وعبد الله متق.

ولم يعلن الاتفاق عن صفقات مقبلة بارزة حتى الآن، في وقت شهدت قائمته رحيل جورجينيو فينالدوم وأحمد حسن، وانتقال المدافع فرنسيسكو كالفو إلى ناسيونال مجاناً، ووسام الشوالي إلى الملعب التونسي مقابل مبلغ غير معلن.

وبلغ إنفاق الخلود المعلن مليوني يورو، دفعهما لخيتافي مقابل الجناح كوبا دا كوستا، كما ضم سيدوبا سيسيه من ليغانيس مجاناً، وعبد الرحمن العبيد من فريق الاتحاد تحت 21 عاماً، ومحمد الرشيدي من باترو إيسدن، من دون الكشف عن قيمة الصفقتين الأخيرتين.

ورحل عن الفريق كيفن ندورام، ونوربرت غيومبير، وميزيان ماوليدا، وعبد الرحمن السفري، بينما انتقل هتان باهبري إلى الدرعية مجاناً.

وأنفق التعاون 2.15 مليون يورو على صفقاته المعلنة، بواقع 1.15 مليون يورو لضم عبد الرحمن هندي من العروبة، ومليون يورو للتعاقد مع المهاجم يونس البحراوي من نهضة بركان.

كما ضم عبد الرزاق حمد الله من الشباب مقابل مبلغ غير معلن، وكذلك تركي الجعدي ومحمد الصاعدي في صفقتي انتقال حر. ورحل موسى بارو وفلافيو وروجر مارتينيز، بينما انتقل آندري جيروتو إلى الفيصلي مجاناً وريني ريفاس إلى الوحدة.

واعتمد الخليج بصورة كبيرة على الصفقات المجانية، فتعاقد مع أنجيلو فولغيني من لانس، وكيكي كوياتي من أنتويرب، وعمر ماسكاريل من مايوركا، إلى جانب ميغيل كريسبو وعبد الله العمار مقابل قيم غير معلنة.

فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينغ لشبونة إلى الأهلي (موقع النادي)

وغادر كونستانتينوس فورتونيس إلى أولمبياكوس، وديميتريوس كوربيليس إلى أستيراس مجاناً، إلى جانب رحيل بارت شينكيفيلد ومروان الحيدري.

وتعاقد الفيحاء مع البرازيلي هوغو مورا من فاسكو دا غاما مقابل مبلغ غير معلن، وضم عبد الله القحطاني من ضمك مجاناً.

وفي المقابل، حقق النادي دخلاً بلغ 2.3 مليون يورو من بيع صبري دهال إلى الهلال، فيما غادر كريس سمولينغ وياسين بنزية وميكيل فيلانويفا، وانتقل راكان كعبي إلى الاتحاد مجاناً.

ولم يسجل الفتح تعاقدات جديدة بارزة، لكنه باع نايف مسعود إلى الأهلي مقابل 3.51 مليون يورو، ومحمد الصرنوخ إلى الهلال مقابل 3 ملايين يورو، ليحقق دخلاً معلناً بلغ 6.51 مليون يورو.

كما انتقل جورجي فرنانديز إلى شباب الأهلي مجاناً، وغادر ماتياس فارغاس وسفيان بن دبكة.

وضم الرياض حسين الشرفاء من الطائي في صفقة انتقال حر، فيما رحل يوان باربيه إلى العلا مجاناً، وسويلم المنهالي إلى الزلفي على سبيل الإعارة، وغادر سيرجيو غونزاليس وخالد الأصبحي.

أما الفيصلي، كان من أكثر الأندية نشاطاً في الصفقات المجانية، بعدما ضم أندري جيروتو، وكريستيان باسوغوغ، وألكسندر ميندي، وخايمي سيواني، وعبدولاي سيك من دون دفع رسوم انتقال.

ورحل روميل كيوتو إلى العلا ومحمد الفهيد إلى الجيل مجاناً، إلى جانب مغادرة إدواردو هنريكي وعبد الرحمن الشريف وأيمن السهلي.

وتعاقد الحزم مع الظهير التونسي محمد أمين بن حميدة من الترجي مقابل قيمة غير معلنة، كما صعّد يزن الرويلي ومحمد الدرويش من فريق تحت 21 عاماً.

وغادر عمر السومة وفابيو مارتينز وعبد المنعم بوطويل، بينما انتقل عبد الله العمار إلى الخليج ونواف الحبشي إلى الهلال مقابل مبالغ لم يُكشف عنها.

عزز أبها صفوفه بعدة صفقات مجانية، أبرزها المدافع السنغالي عبدو ديالو من العربي، والحارس دونوفان ليون من أوكسير، ومحمد الدوسري من الرائد، وناصر الدعجاني من العلا، إضافة إلى استعارة عبد الكريم دارسي من الهلال.

وفي المقابل، رحل سيلا سو وأفونسو تايرا ومورالها، وانتقل مشعل المطيري إلى الأهلي وأغي دامبيلي إلى الأخدود مجاناً.

وبذلك، تتصدر صفقة سامرفيل إلى الهلال قائمة أغلى صفقات الدوري السعودي حتى الآن بـ64.5 مليون يورو، تليها صفقة ترينكاو إلى الأهلي بـ39.35 مليون، ثم سبيرتسيان إلى الأهلي بـ21.9 مليون، وسيميتش إلى الاتحاد بـ15 مليوناً. ومع بقاء وقت على إغلاق السوق ووجود صفقات غير معلنة القيمة، يبدو أن إجمالي الإنفاق مرشح للارتفاع بصورة كبيرة قبل انطلاق الموسم.