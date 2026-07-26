عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

لبنان والعراق إلى شراكة جديدة

النفط وخطوط نقله في صلب زيارة سلام إلى بغداد

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبِلاً نظيره اللبناني نواف سلام (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبِلاً نظيره اللبناني نواف سلام (أ.ف.ب)
TT
TT

لبنان والعراق إلى شراكة جديدة

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبِلاً نظيره اللبناني نواف سلام (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبِلاً نظيره اللبناني نواف سلام (أ.ف.ب)

إحكام القبضة اللبنانية على المرافئ يجفف مصادر تمويل «حزب الله» بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مع نظيره اللبناني نواف سلام، في بغداد، أمس (الأحد)، عدداً من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، إضافةً إلى مناقشة استخدام الأراضي اللبنانية منفذاً إضافياً للعراق نحو البحر المتوسط، وإقامة شراكة اقتصادية متنوعة.

وطبقاً لما أعلنه المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، فإن الزيارة هدفت إلى تجديد عقد تزويد العراق لبنانَ بالوقود الخاص لتشغيل محطاته الكهربائية «ويبرز فيها البعد الاستراتيجي في مشروعات النقل والربط الإقليمي، حيث يُطرح استخدام الأراضي اللبنانية منفذاً إضافياً للعراق نحو البحر المتوسط، وهذه الفكرة إن تحققت فستمنح لبنان دوراً لوجستياً مهماً، وتفتح للعراق نافذة تجارية جديدة على العالم».

وكان بيان مكتب الزيدي أكد أن «المباحثات شهدت مناقشة آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة».

بدوره قال مكتب الرئيس سلام إن «لبنان ماضٍ بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، في مختلف القطاعات، لا سيّما الطاقة والاتصالات والنقل».

مواضيع
أولى العراق

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أميركا وإيران... فرصة محدودة للتفاوض

شؤون إقليمية لقطة من فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس لإحدى عملياتها في إطار فرض الحصار البحري على إيران (أ.ف.ب)

أميركا وإيران... فرصة محدودة للتفاوض

أتاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمسار الدبلوماسي مع إيران فرصةً جديدةً، مؤكدةً الإبقاء على خيار القوة إذا تعثرت المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
المشرق العربي المسجد أحرقه مستوطنون إسرائيليون فجر أمس في قرية قصرة بالضفة الغربية... وكُتب على جدار المسجد بالعبرية شعاراً عن «الانتقام» (أ.ب)
المشرق العربي

إسرائيل تلوّح بتهجير في الضفة وتقر إدخال قوات دولية إلى غزة

لوّحت إسرائيل بتهجير سكان بلدات فلسطينية في الضفة الغربية، على غرار ما تفعله بمخيماتها منذ 3 سنوات تقريباً. وأطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كفاح زبون ( رام الله) «الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
شمال افريقيا

بولس لـ «الشرق الأوسط» : أميركا تدعم المسار الأممي في ليبيا

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، إن كثيراً من ممثلي شرق ليبيا وغربها «أزاحوا الخلافات جانباً لمصلحة البلاد»،

خالد محمود (القاهرة)
أوروبا إطفائي يعاين محل سوبر ماركت في تشيمنيف بأوكرانيا دمّرته مسيّرة روسية أمس (رويترز)
أوروبا

روسيا متمسكة بمواصلة استهداف البنى التحتية لأوكرانيا

بينما يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوجه إلى واشنطن، غداً، لإحياء المسار الدبلوماسي وإبرام هدنة جديدة بين أوكرانيا وروسيا،

رائد جبر (موسكو)
شؤون إقليمية زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
شؤون إقليمية

تهدئة غير معلنة... وترمب «يدرس الحسم»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران، في ظل تهدئة غير معلنة تمثلت

«الشرق الأوسط» ( عواصم)