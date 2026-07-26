لبنان والعراق إلى شراكة جديدة

إحكام القبضة اللبنانية على المرافئ يجفف مصادر تمويل «حزب الله» بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مع نظيره اللبناني نواف سلام، في بغداد، أمس (الأحد)، عدداً من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، إضافةً إلى مناقشة استخدام الأراضي اللبنانية منفذاً إضافياً للعراق نحو البحر المتوسط، وإقامة شراكة اقتصادية متنوعة.

وطبقاً لما أعلنه المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، فإن الزيارة هدفت إلى تجديد عقد تزويد العراق لبنانَ بالوقود الخاص لتشغيل محطاته الكهربائية «ويبرز فيها البعد الاستراتيجي في مشروعات النقل والربط الإقليمي، حيث يُطرح استخدام الأراضي اللبنانية منفذاً إضافياً للعراق نحو البحر المتوسط، وهذه الفكرة إن تحققت فستمنح لبنان دوراً لوجستياً مهماً، وتفتح للعراق نافذة تجارية جديدة على العالم».

وكان بيان مكتب الزيدي أكد أن «المباحثات شهدت مناقشة آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة».

بدوره قال مكتب الرئيس سلام إن «لبنان ماضٍ بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، في مختلف القطاعات، لا سيّما الطاقة والاتصالات والنقل».