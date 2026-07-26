تهدئة غير معلنة... وترمب «يدرس الحسم»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران، في ظل تهدئة غير معلنة تمثلت في توقف الضربات الأميركية منذ ليلة الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ترمب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحافيين في البيت الأبيض إنّه لم يحسم قراره بعد في هذا الشأن.

وأضاف أن أمام إيران خيارين: «إمّا التوصل إلى اتفاق، وإما مواجهة مستوى أعنف كثيراً» من الضربات.

وكشف الرئيس الأميركي عن اتصالات تتم مع القادة الإيرانيين، من دون أن يوضح ما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، قائلاً: «نحن نتحدث معهم الآن، وأعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوماً بعد آخر، ولعل السبب واضح»، وذلك في إشارة إلى الضربات اليومية التي نفذها الجيش الأميركي على إيران لمدة 13 يوماً متتالية.

وكان لافتاً أن الليلة التالية لحديث ترمب (ليلة الجمعة - السبت) كانت للمرة الأولى خالية من أي ضربات أميركية على إيران، فيما يشبه تهدئة مؤقتة هشة.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن قواته استهدفت سفناً في بحر قزوين تُستخدم ‌في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.