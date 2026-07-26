أميركا وإيران... فرصة محدودة للتفاوض

أتاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمسار الدبلوماسي مع إيران فرصةً جديدةً، مؤكدةً الإبقاء على خيار القوة إذا تعثرت المفاوضات.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن ترمب يمنح المفاوضات «فرصةً محدودةً»، فيما شدد البيت الأبيض على أن الرئيس يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات أو توسيعها إذا رأت واشنطن أن طهران لا تتعامل بجدية مع التفاوض.

وتحدثت تقارير أميركية عن إرجاء ترمب، في الوقت الراهن، خططاً لتوسيع الحملة العسكرية بعد مناقشات داخل الإدارة تناولت مخزون الذخائر الدفاعية وتداعيات أي تصعيد أوسع، بموازاة الإبقاء على الخيارات العسكرية جاهزة إذا اقتضت التطورات ذلك.

في المقابل، قال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز»، إن طهران أبلغت الولايات المتحدة أنها ستوقف هجماتها إذا واصلت واشنطن تعليق الضربات، لكنه أشار إلى أن الشكوك داخل إيران ما زالت أكبر من التفاؤل، وأن الرأي السائد يعتبر التوقف الحالي خطوةً تكتيكيةً أكثر منه تحولاً دائماً.

وتزامن ذلك مع إعلان إيران إحراز تقدم في المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، فيما نقلت شبكة «سي بي إس» عن مصدرين إقليميين أن المفاوضات تتقدم لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل التوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك عشية لقاء يجمع ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، في وقت تتواصل فيه مراجعة بنك الأهداف العسكرية الإيرانية.