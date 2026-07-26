باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل مباي

بات السنغالي إبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلوباً بقوة لدى أندية أوروبية كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة «آر إم سي» الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يستبعد رحيل اللاعب في حال وجود عرض مناصب للجناح البالغ من العمر 18 عاماً.

وجذب مباي اهتمام أندية عديدة، حسب «آر إم سي» أن أندية أوروبية عديدة استفسرت في الأسابيع الأخيرة عن موقف اللاعب مع باريس سان جيرمان.

وأبدت أندية توتنهام وليفربول ومانشستر سيتي في إنجلترا وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوز في ألمانيا، إلى جانب تشيلسي الإنجليزي أحدث المهتمين بضمه، حيث تراقب تلك الأندية تطور موقف اللاعب الذي يعد من أبرز اللاعبين الشباب في الفريق.

ولا يستبعد باريس سان جيرمان رحيل اللاعب في حال تلقيه عرضاً مناسباً، ورغم ذلك، فإن إدارة بطل فرنسا وأوروبا ستطالب بما لا يقل عن 50 مليون يورو لرحيل اللاعب.