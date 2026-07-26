وزير الرياضة المصري يبحث إعداد بطل الإسكواش مصطفى عسل للأولمبياد

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، الأحد، مع مصطفى عسل بطل مصر والعالم في رياضة الإسكواش.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة المصرية أن اللقاء تطرق إلى آخر استعدادات اللاعب والاستحقاقات المقبلة التي يستعد لخوضها استعداداً لأولمبياد لوس أنجليس 2028، والذي تعقد الجماهير المصرية آمالاً كبيرة على تحقيق ميدالية أولمبية فيه، بعد إدراج اللعبة ضمن منافسات الأولمبياد المقبل، في ظل تربع أبطال مصر على عرش اللعبة وسيطرتهم على العديد من البطولات العالمية في الإسكواش.

ووجه جوهر نبيل بتوفير أوجه الدعم كافة لبرنامج إعداد وتأهيل اللاعب، الذي يتربع على عرش اللعبة بعد تتويجه بلقب بطولة العالم في مايو (أيار) الماضي.