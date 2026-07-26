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الرياضة رياضة عالمية

مصدر اتحادي لـ«الشرق الأوسط»: ديابي «المتفاني» ليس للبيع

ديابي خلال تدريبات الاتحاد في معسكر إسبانيا (موقع النادي)
ديابي خلال تدريبات الاتحاد في معسكر إسبانيا (موقع النادي)
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مصدر اتحادي لـ«الشرق الأوسط»: ديابي «المتفاني» ليس للبيع

ديابي خلال تدريبات الاتحاد في معسكر إسبانيا (موقع النادي)
ديابي خلال تدريبات الاتحاد في معسكر إسبانيا (موقع النادي)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد أي نية لدى إدارة نادي الاتحاد لبيع أو وضع الفرنسي موسى ديابي على قائمة الانتقالات الصيفية.

ويعد ديابي أحد أكثر اللاعبين تفانياً في التحضيرات الحالية بمعسكر إسبانيا، كما أنه وصل إلى المعسكر بحالة بدنية نالت ثقة المدرب الألماني ينز فيسينغ، كما استعاد مستوياته التي أظهرها في موسمه الأول مع الاتحاد قبل حالة الانهيار التي أصابته في الموسم الماضي رفقة الفريق بشكل عام.

وسجل ديابي هدفين من خلال المواجهتين التحضيريتين مما يعكس جودة أدائه.

وقالت المصادر إن المعسكر الاتحادي يسير بصورة إيجابية تحت قيادة المدرب الألماني، وما يزيد الأمر إيجابية هو وجود اللاعبين المحليين والأجانب كافة بعدما انضم حسام عوار مؤخراً للتدريبات، الذي يخضع لبرنامج إعدادي وتدريبات خاصة للوصول إلى أفضل جاهزية قبل المشاركة في المواجهات التحضيرية المقبلة.

وبدا واضحاً أن فكرة وجود ظهير أيسر أجنبي ليست مفضلة لدى المدرب الألماني ما يعكس توجهاً واضحاً بالبحث في الخيارات المحلية المتاحة، وبالرغم من وجود الألباني ماريو ميتاي فإن فيسينغ بدأ في المواجهتين التحضيريتين باللاعب معاذ فقيهي في مركز الظهير الأيسر، فيما أشرك ماريو ميتاي في مركز المحور في مواجهة لاس بالماس وأدى خلالها بشكل جيد.

وتعزز هذه القرارات توجه إدارة النادي في البحث عن ظهير أيسر، ويستهدف حالياً أحد اللاعبين حسين الصبياني وفارس عابدي.

وبدت قوة الضغط العكسي أحد أسلحة الفريق خلال المواجهتين الوديتين أمام أورلاندو الجنوب أفريقي ولاس بالماس الإسباني، حيث استطاع الاتحاد تسجيل هدفين مباشرة بعد عملتي ضغط عكسي، واسترجاع سريع للكرة، وسُجلت فيهما أهداف للفريق، وهذا الأمر يعطي انطباعاً لما يريد أن ينتهجه المدرب الألماني.

ويستهدف الاتحاد التعاقد مع لاعبين أجنبيين في وسط الملعب، ومن المتوقع أن يكون ماريو ميتاي أحد اللاعبين الذين لن يكون لهم مستقبل مع الفريق في ظل التوجه المحلي لمركز الظهير الأيسر، كما أن النادي يبحث عن خيار رئيسي في مركز المحور لتعزيز الخيارات لدى المدرب الألماني قبل انطلاق الموسم.

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