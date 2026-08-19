سيلفا: اللعب لريال مدريد «ليس للجميع»

أعرب البرتغالي برناردو سيلفا عن فخره بالانضمام إلى ريال مدريد، مؤكداً أن ارتداء قميص النادي الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة «ليس متاحاً للجميع».

وانضم لاعب الوسط، البالغ 31 عاماً، إلى صفوف النادي الملكي قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

وقال سيلفا في تصريحات لقناة «ريال مدريد تي في»: «سبق أن لعبت هنا مرات عدة في سانتياغو برنابيو. عندما تصل وترى ألقاب دوري أبطال أوروبا الـ15 المعروضة، تشعر بهيبة كبيرة، ووجودي هنا أمر مميز للغاية».

وأضاف: «اللعب لناد يملك 15 لقباً في دوري أبطال أوروبا ليس متاحاً للجميع، لذلك أشعر بفخر كبير، وسأبذل كل ما لدي من أجل هذا النادي».

وجاء انتقال سيلفا إلى ريال مدريد بعد يوم واحد من انضمام زميله السابق في مانشستر سيتي، الإسباني رودري، إلى برشلونة، الغريم التقليدي للنادي الملكي.

وكان رودري، المتوج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، مرتبطاً أيضاً بالانتقال إلى ريال مدريد، إذ كشف المدرب البرتغالي الجديد للفريق جوزيه مورينيو أنه تحدث معه مرتين خلال الصيف.

وقال مورينيو هذا الأسبوع لبرنامج «إل تشيرينغيتو» الإسباني: «تحدثت معه مرتين، وقدم له ريال مدريد عرضاً جيداً جداً».

وأضاف: «كانت لدى رودري شكوك، وهذه الشكوك جعلتني أتردد أيضاً. إنه لاعب استثنائي وكان محترفاً للغاية معنا، ولا أملك أي شيء سلبي أقوله عنه، لكن ريال مدريد نادٍ بمكانة لا تسمح له بالتعاقد مع لاعبين يفكرون مرتين قبل الانضمام إليه».