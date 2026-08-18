الاتحاد ينافس الدرعية على الموهبة السنغالية ألفا توريه

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو من إتمام عودته إلى برشلونة، بعدما وصل إلى كاتالونيا تمهيداً للخضوع للفحوص الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى النادي الذي أصرَّ على العودة إليه، بعد أسابيع من المفاوضات المُعقَّدة بشأن رحيله عن الهلال المنافِس في الدوري السعودي.

ووصل الظهير البرتغالي، البالغ 32 عاماً، إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة نظَّمها برشلونة، وأكد أنَّ العودة إلى النادي الكاتالوني كانت رغبته الأساسية رغم الصعوبات التي واجهت العملية.

وقال كانسيلو: «أنا سعيد جداً. كنت أعتقد أنَّ الأمر سيكون أسهل، لكنه تعقَّد في النهاية. لكنني الآن حيث أريد أن أكون»، مشيراً إلى اشتياقه للمشارَكة في المباريات بعدما أمضى فترة بعيداً عن اللعب. وأضاف: «ليس من السهل على أي لاعب أن يبقى من دون لعب. أنا أعشق كرة القدم».

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، لعب إصرار كانسيلو دوراً أساسياً في تسهيل خروجه من الهلال، إذ كشف اللاعب عن أنَّه تدرَّب منفرداً لمدة أسبوع، وأنَّه أبلغ ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بموقفه بشكل واضح.

وقال كانسيلو: «قلت لديكو: إما أن آتي إلى هنا، أو أبقى هناك عاماً كاملاً من دون لعب وأنا أتقاضى راتبي»، مضيفاً أنه بذل جهداً من أجل تسهيل رحيله: «الأهم أنني سعيد، وأنَّ عائلتي سعيدة، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه».

من جهتها، ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أنَّ كانسيلو بذل «جهوداً كبيرة» من أجل الخروج من الهلال لاعباً حراً، بعدما كان النادي يرغب في البداية في الحصول على مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو مقابل رحيله. وأشارت إلى أنَّ اللاعب وصل إلى كاتالونيا تمهيداً لإتمام الإجراءات اللازمة وتوقيع عقده مع برشلونة.

وفي المقابل، قدَّمت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية معطيات مختلفة بشأن الجانب المالي للعملية، إذ أشارت إلى أنَّ المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، وأنَّ برشلونة يتوقع إغلاق الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، مع بقاء بعض التفاصيل المطلوب حسمها بين الأطراف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كانسيلو، الذي كان لا يزال يملك عاماً في عقده مع الهلال، جعل العودة إلى برشلونة أولويةً بالنسبة إليه، وأنَّ رغبته لعبت دوراً رئيسياً في تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو نهايتها.

ومن المنتظر، وفق «موندو ديبورتيفو»، أن يوقع الدولي البرتغالي عقداً لمدة موسمين، يبقيه مع برشلونة حتى يونيو (حزيران) 2028، في حال عدم ظهور أي عقبات في اللحظات الأخيرة.

ويستعد كانسيلو بذلك لخوض تجربته الثالثة مع النادي الكاتالوني، بعدما سبق له الدفاع عن ألوانه على سبيل الإعارة. ويراه الجهاز الرياضي خياراً مهماً للمدرب هانزي فليك، بفضل خبرته وقدرته على شغل مركزَي الظهيرَين الأيمن والأيسر، إضافة إلى معرفته بالفريق وغرفة الملابس.

ولم يُخفِ كانسيلو علاقته الخاصة ببرشلونة، قائلاً: «أحبُّ هذا النادي كثيراً، وليس هذا شعوراً جديداً. إنه نادٍ مميَّز جداً ويتناسب كثيراً مع كرة القدم التي ألعبها. أنا هنا للمساعدة، ونأمل أن نفوز بكثير من الألقاب. نحن نبني فريقاً جيداً جداً».