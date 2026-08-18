الاتحاد ينافس الدرعية على الموهبة السنغالية ألفا توريه

دخل نادي الاتحاد في سباق مع مواطنه الدرعية، للتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي الشاب ألفا توريه، لاعب ميتز الفرنسي، في ظل رغبة الناديين السعوديين في تعزيز صفوفهما بعنصر واعد تحت 21 عاماً.
ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، استفسر الاتحاد من إدارة ميتز عن شروط التخلي عن توريه، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو (حزيران) 2028، بينما تشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتراوح قيمتها بين 5 و7 ملايين يورو.
ويملك اللاعب البالغ 20 عاماً، والذي حصل على الضوء الأخضر للرحيل عن ميتز، عروضاً عدة، إلا أن المنافسة السعودية تبدو الأكثر جدية حتى الآن، بعدما تمسك الدرعية برغبته في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويأتي اهتمام الاتحاد بتوريه في إطار سعيه للاستفادة من اللوائح الخاصة باللاعبين الأجانب تحت 21 عاماً؛ إذ لا تدخل جنسية اللاعب ضمن احتساب عدد الأجانب المسموح بتسجيلهم في قائمة المباراة الرسمية، ما يمنح الأندية السعودية مساحة إضافية لضم المواهب الشابة.
وكان ميتز قد حقق عائداً مالياً من بيع لاعبه ساديبو ساني إلى موناكو مقابل 7 ملايين يورو، إلى جانب 3 ملايين يورو إضافية كحوافز. ويأمل النادي الفرنسي في تحقيق عائد جديد من انتقال توريه.
وتراجع اهتمام نادي كوروم التركي باللاعب، بينما دخل ألتشي الإسباني على خط المفاوضات، ولكنه يبدو متأخراً عن الناديين السعوديين في سباق التعاقد معه.