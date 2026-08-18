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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد ينافس الدرعية على الموهبة السنغالية ألفا توريه

ألفا توريه (النادي)
ألفا توريه (النادي)
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الاتحاد ينافس الدرعية على الموهبة السنغالية ألفا توريه

ألفا توريه (النادي)
ألفا توريه (النادي)

دخل نادي الاتحاد في سباق مع مواطنه الدرعية، للتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي الشاب ألفا توريه، لاعب ميتز الفرنسي، في ظل رغبة الناديين السعوديين في تعزيز صفوفهما بعنصر واعد تحت 21 عاماً.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، استفسر الاتحاد من إدارة ميتز عن شروط التخلي عن توريه، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو (حزيران) 2028، بينما تشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتراوح قيمتها بين 5 و7 ملايين يورو.

ويملك اللاعب البالغ 20 عاماً، والذي حصل على الضوء الأخضر للرحيل عن ميتز، عروضاً عدة، إلا أن المنافسة السعودية تبدو الأكثر جدية حتى الآن، بعدما تمسك الدرعية برغبته في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي اهتمام الاتحاد بتوريه في إطار سعيه للاستفادة من اللوائح الخاصة باللاعبين الأجانب تحت 21 عاماً؛ إذ لا تدخل جنسية اللاعب ضمن احتساب عدد الأجانب المسموح بتسجيلهم في قائمة المباراة الرسمية، ما يمنح الأندية السعودية مساحة إضافية لضم المواهب الشابة.

وكان ميتز قد حقق عائداً مالياً من بيع لاعبه ساديبو ساني إلى موناكو مقابل 7 ملايين يورو، إلى جانب 3 ملايين يورو إضافية كحوافز. ويأمل النادي الفرنسي في تحقيق عائد جديد من انتقال توريه.

وتراجع اهتمام نادي كوروم التركي باللاعب، بينما دخل ألتشي الإسباني على خط المفاوضات، ولكنه يبدو متأخراً عن الناديين السعوديين في سباق التعاقد معه.

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الرياضة رياضة سعودية

حصة العيسى... حضور تهديفي لافت بقميص النصر

حصة العيسى (نادي النصر)
حصة العيسى (نادي النصر)
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حصة العيسى... حضور تهديفي لافت بقميص النصر

حصة العيسى (نادي النصر)
حصة العيسى (نادي النصر)

أكدت البحرينية حصة العيسى قيمتها الهجومية في صفوف النصر خلال الأسابيع الماضية، بعدما ساهمت بأهدافها في مشوار الفريق نحو لقب بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات، قبل أن تواصل حضورها التهديفي مع بداية المشاركة في دوري أبطال آسيا للسيدات.

وسجلت حصة العيسى في 3 من مباريات النصر في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات، التي توج الفريق بلقبها؛ إذ افتتحت رصيدها بهدف في الفوز على الهلال السوري 5-0 في دور المجموعات، قبل أن تسجل ثنائية في الانتصار الكبير على نفط الشمال العراقي 9-0.

وغابت حصة العيسى عن التسجيل في مباراة واحدة فقط خلال البطولة، كانت أمام الاتحاد الأردني في نصف النهائي، والتي حسمها النصر بثلاثية نظيفة، قبل أن تعود بقوة في المباراة النهائية وتسجل هدفين في شباك الهلال السوري، ضمن الانتصار 4-0 الذي منح النصر لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وأنهت اللاعبة البحرينية مشاركتها في غرب آسيا بخمسة أهداف موزعة على 3 مباريات، لتقدم بداية قوية في تجربتها الجديدة مع النصر، بعد عودتها إلى الفريق الذي سبق أن مثلته وحققت معه لقب الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

ولم تتوقف بصمة حصة العيسى عند البطولة الإقليمية؛ إذ سجلت مجدداً في الظهور الآسيوي للنصر، عندما أحرزت هدف التعادل أمام الاتحاد الأردني في الدقيقة 84 من مواجهة الفريقين في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2026- 2027، والتي انتهت بالتعادل 2-2. وجاء هدفها بتسديدة بعيدة المدى أعادت النصر إلى المباراة، ومنحته نقطة في مستهل مشواره بالبطولة القارية.

ويعكس الحضور التهديفي لحصة العيسى منذ عودتها إلى النصر القيمة التي أضافتها للفريق؛ خصوصاً مع قدرتها على التسجيل في المباريات المختلفة، بعدما سجلت في دور المجموعات ونهائي غرب آسيا، ثم واصلت حضورها أمام الاتحاد الأردني على المستوى القاري، لتبدأ فصلها الجديد مع النصر بسلسلة من المساهمات المؤثرة.

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الرياضة رياضة سعودية

كانسيلو يختار برشلونة... ويتمسك بالعودة رغم تعقيدات الرحيل عن الهلال

البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)
البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)
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كانسيلو يختار برشلونة... ويتمسك بالعودة رغم تعقيدات الرحيل عن الهلال

البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)
البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو من إتمام عودته إلى برشلونة، بعدما وصل إلى كاتالونيا تمهيداً للخضوع للفحوص الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى النادي الذي أصرَّ على العودة إليه، بعد أسابيع من المفاوضات المُعقَّدة بشأن رحيله عن الهلال المنافِس في الدوري السعودي.

ووصل الظهير البرتغالي، البالغ 32 عاماً، إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة نظَّمها برشلونة، وأكد أنَّ العودة إلى النادي الكاتالوني كانت رغبته الأساسية رغم الصعوبات التي واجهت العملية.

وقال كانسيلو: «أنا سعيد جداً. كنت أعتقد أنَّ الأمر سيكون أسهل، لكنه تعقَّد في النهاية. لكنني الآن حيث أريد أن أكون»، مشيراً إلى اشتياقه للمشارَكة في المباريات بعدما أمضى فترة بعيداً عن اللعب. وأضاف: «ليس من السهل على أي لاعب أن يبقى من دون لعب. أنا أعشق كرة القدم».

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، لعب إصرار كانسيلو دوراً أساسياً في تسهيل خروجه من الهلال، إذ كشف اللاعب عن أنَّه تدرَّب منفرداً لمدة أسبوع، وأنَّه أبلغ ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بموقفه بشكل واضح.

وقال كانسيلو: «قلت لديكو: إما أن آتي إلى هنا، أو أبقى هناك عاماً كاملاً من دون لعب وأنا أتقاضى راتبي»، مضيفاً أنه بذل جهداً من أجل تسهيل رحيله: «الأهم أنني سعيد، وأنَّ عائلتي سعيدة، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه».

من جهتها، ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أنَّ كانسيلو بذل «جهوداً كبيرة» من أجل الخروج من الهلال لاعباً حراً، بعدما كان النادي يرغب في البداية في الحصول على مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو مقابل رحيله. وأشارت إلى أنَّ اللاعب وصل إلى كاتالونيا تمهيداً لإتمام الإجراءات اللازمة وتوقيع عقده مع برشلونة.

وفي المقابل، قدَّمت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية معطيات مختلفة بشأن الجانب المالي للعملية، إذ أشارت إلى أنَّ المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، وأنَّ برشلونة يتوقع إغلاق الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، مع بقاء بعض التفاصيل المطلوب حسمها بين الأطراف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كانسيلو، الذي كان لا يزال يملك عاماً في عقده مع الهلال، جعل العودة إلى برشلونة أولويةً بالنسبة إليه، وأنَّ رغبته لعبت دوراً رئيسياً في تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو نهايتها.

ومن المنتظر، وفق «موندو ديبورتيفو»، أن يوقع الدولي البرتغالي عقداً لمدة موسمين، يبقيه مع برشلونة حتى يونيو (حزيران) 2028، في حال عدم ظهور أي عقبات في اللحظات الأخيرة.

ويستعد كانسيلو بذلك لخوض تجربته الثالثة مع النادي الكاتالوني، بعدما سبق له الدفاع عن ألوانه على سبيل الإعارة. ويراه الجهاز الرياضي خياراً مهماً للمدرب هانزي فليك، بفضل خبرته وقدرته على شغل مركزَي الظهيرَين الأيمن والأيسر، إضافة إلى معرفته بالفريق وغرفة الملابس.

ولم يُخفِ كانسيلو علاقته الخاصة ببرشلونة، قائلاً: «أحبُّ هذا النادي كثيراً، وليس هذا شعوراً جديداً. إنه نادٍ مميَّز جداً ويتناسب كثيراً مع كرة القدم التي ألعبها. أنا هنا للمساعدة، ونأمل أن نفوز بكثير من الألقاب. نحن نبني فريقاً جيداً جداً».

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الرياضة رياضة سعودية

تأجيل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إلى نوفمبر 2027

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
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تأجيل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إلى نوفمبر 2027

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، اليوم، تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، والتي كان من المقرَّر إقامتها في الرياض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى شهر نوفمبر 2027، وذلك في ضوء التقييم المستمر للأوضاع العامة في المنطقة، وبعد التشاور مع الشركاء الرئيسيِّين.

ونظراً للحجم العالمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، والأوضاع العامة في المنطقة، تثق مؤسسة الرياضات الإلكترونية بأنَّ قرار تأجيل النسخة الأولى من البطولة إلى نوفمبر 2027، هو الإجراء الأنسب لضمان وضوح واستقرار البطولة اللذين يتطلع إليهما اللاعبون والمنتخبات الوطنية والناشرون والشركاء والجماهير، خصوصاً أنَّ بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تجمع منتخبات وطنية وجهات ذات صلة من أكثر من 100 دولة وإقليم حول العالم.

وتبقى المملكة العربية السعودية وجهةً آمنةً ومستقرةً ومرحِّبةً باستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الدولية، كما هو مخطّط له.

ويعكس هذا القرار حرص المؤسسة على تقديم منافسة دولية عالمية المستوى ترقى إلى المعايير والطموحات طويلة الأمد التي تأسست عليها البطولة، ولن يغيّر تأجيل البطولة من التزام المؤسسة تجاهها أو تجاه منظومات الرياضات الإلكترونية الوطنية التي يجري بناؤها حول البطولة.

كما أكّدت المؤسسة أنَّ جميع الالتزامات القائمة تجاه شركاء المنتخبات الوطنية من خلال صندوق تنمية المنتخبات ستبقى سارية دون تغيير، كما سيستمر عمل الصندوق وبرامج تطوير المنظومة المرتبطة به بشكل طبيعي، إلى جانب العمل المستمر مع الناشرين وشركاء المنتخبات الوطنية وسائر أصحاب المصلحة.

وستعمل المؤسسة بشكل مباشر مع شركائها لمعالجة ما يترتب على الجدول الزمني المعدل، والانتقال إلى إقامة النسخة الأولى من البطولة في عام 2027.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية، رالف رايشرت: «لم يكن قرار تأجيل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية قراراً سهلاً. التجاوب والتفاعل الإيجابي من شركاء المنتخبات الوطنية، وناشري الألعاب، واللاعبين، والمجتمعات حول العالم، أكّدا حجم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه البطولة، ومن هذا المنطلق، فإنَّ مسؤوليتنا تجاههم هي أن نقدِّم النسخة الافتتاحية من البطولة في الظروف المناسبة، بالمستوى الذي تستحقه هذه الفكرة والطموح الذي تمثّله».

وأضاف رايشرت أن استضافة البطولة في الرياض العام المقبل لا تغيِّر من التزام المؤسسة، حيث ستواصل الاستثمار في شركاء المنتخبات الوطنية، والعمل مع ناشري الألعاب، ودعم بناء منظومات المنتخبات الوطنية التي بدأت بالفعل بالتشكّل حول البطولة. كما أكّد أنَّ العمل مستمر، والطموح المرصود تجاه بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية لم يتغيّر.

ومنذ الإعلان عنها، حظيت البطولة باهتمام عالمي غير مسبوق، حيث ضمت من خلالها أكثر من 100 دولة وإقليم من مختلف قارات العالم للمشاركة في البطولة، والتي ستجمع أفضل لاعبي العالم لتمثيل منتخباتهم، إذ صُممت البطولة لتعزيز قطاع الرياضات الإلكترونية، ومنح مسارات جديدة للاعبين، وتطوير منظومة المنتخبات بتعزيز الهوية الوطنية لجميع اللاعبين المشاركين على مستوى العالم. وخلال الأسابيع المقبلة، ستعمل مؤسسة الرياضات الإلكترونية مع شركاء المنتخبات الوطنية، والناشرين، والجهات الرئيسيّة ذات الصلة بالبطولة لتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الجدول الزمني الجديد للبطولة، والتصفيات التأهيلية، والتفاصيل الأخرى.

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