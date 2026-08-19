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إنفانتينو يفقد مزيداً من الدعم بعد إقالة مدير العمليات التنفيذية في «الفيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
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إنفانتينو يفقد مزيداً من الدعم بعد إقالة مدير العمليات التنفيذية في «الفيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)

تتسع دائرة المعارضة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعدما سحبت اتحادات وطنية ومسؤولون بارزون في الاتحاد دعمهم له عقب رحيل مدير العمليات كيفن لامور، في خطوة وصفها أحد نواب رئيس «فيفا» بأنها «القشة التي قصمت ظهر البعير».

وكان «فيفا» أعلن، الاثنين، مغادرة لامور منصبه، بعد أسابيع من انتقاده العلني لخطة إنفانتينو لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبطولات أخرى.

ودفع رحيل لامور المجري شاندور تشاني، أحد نواب رئيس «فيفا» الثمانية وعضو مجلس الاتحاد، إلى سحب دعمه لإنفانتينو، الذي يواجه ضغوطاً من ثلاثة اتحادات قارية تطالبه بالاستقالة.

وقال تشاني، في رسالة إلى إنفانتينو اطلعت عليها «رويترز»: «القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الإقالة غير المتوقعة لكيفن لامور».

وأضاف أن لامور أدى مهامه وفق «معايير مهنية وأخلاقية عالية»، وأسهم بشكل كبير في تعزيز شفافية عمليات الاتحاد، عادّاً أن رحيله بسبب انتقاده للمبادرة التي أقر إنفانتينو لاحقاً بأنها كانت خاطئة، يكشف عن «أوجه قصور خطيرة في الحكم المهني والمعايير الأخلاقية والقيادة».

ولم يرد «فيفا» على طلب للتعليق.

وكان لامور قد قال إن الموظفين تعرضوا «للخداع» بشأن الخطة، واصفاً إياها بأنها مشروع يقوده شخص واحد.

وانضم تشاني إلى عدد من نواب رئيس «فيفا» الذين انتقدوا تصرفات إنفانتينو، ومن بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفيرين، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) فيكتور مونتالياني.

كما أعلن ديان سافيتشفيتش، رئيس اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا» منذ عام 2017، سحب خطاب الدعم الذي سبق أن قدمه اتحاد بلاده لترشح إنفانتينو.

ويستعد إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس (آذار) 2027، سعياً من أجل الحصول على ولاية رابعة تمتد حتى عام 2031.

وفي رسالة إلى الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم، وصف سافيتشفيتش التطورات الأخيرة داخل الاتحاد بأنها «مقلقة للغاية»، مشيراً إلى وجود نقص خطير في التواصل والشفافية تجاه الاتحادات الأعضاء وحتى داخل هياكل «فيفا» ومجلسه.

وأكد أن اتحاد الجبل الأسود يتفق مع موقف الاتحادات الأوروبية الأخرى و«يويفا»، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لتصرفات قيادة الاتحاد الدولي.

كما سحب الاتحاد الإسرائيلي دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، بعد قرار اتخذه مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع.

وكان الاتحاد الويلزي أول اتحاد وطني يسحب رسمياً دعمه لإنفانتينو في وقت سابق من أغسطس (آب). وقال نويل موني، الرئيس التنفيذي للاتحاد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن إنفانتينو يجب أن يستقيل بعد اقتراحه الفاشل الذي وصفه بأنه محاولة «لبيع جواهر التاج» لشركة استثمار خاصة.

ورغم تصاعد المعارضة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي و«كونكاكاف»، لا يزال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) واتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) يدعمان إنفانتينو.

وشدد باتريس موتسيبي، رئيس «كاف» ونائب رئيس «فيفا»، على أن أي محاولة لإبعاد إنفانتينو يجب أن تُحسم بطريقة ديمقراطية من جانب الاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا» خلال انتخابات العام المقبل، وليس عبر وسائل أخرى.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأفريقي إن موتسيبي ليس لديه تعليق إضافي عقب رحيل لامور.

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آرسنال يتوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم كونسا

المدافع إزري كونسا (رويترز)
المدافع إزري كونسا (رويترز)
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آرسنال يتوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم كونسا

المدافع إزري كونسا (رويترز)
المدافع إزري كونسا (رويترز)

توصل آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع المدافع إزري كونسا مقابل ما لا يقل عن 68 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية، الأربعاء.

وكان الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، يسعى لتعزيز قلب الدفاع منذ نهاية الموسم الماضي، ويبدو أنه بات قريباً من الحصول على خدمات كونسا بعد تقدم النادي اللندني بعرض محسّن.

وكان آرسنال قد تقدم بعرض لضم المدافع الإنجليزي في وقت سابق من فترة الانتقالات، لكنه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى تحويل اهتمامه لفترة وجيزة نحو جاريل كوانساه، مدافع باير ليفركوزن الألماني.

وبعد تجديد مفاوضاته بشأن كونسا، بات آرسنال على أعتاب إتمام الصفقة، على أن يخضع اللاعب البالغ 28 عاماً، الذي شارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، للفحص الطبي قبل انتقاله رسمياً إلى ملعب الإمارات.

ويأتي التعاقد المرتقب في ظل غياب الفرنسي ويليام صليبا «لفترة طويلة» بسبب مشكلة في الظهر، إلى جانب استمرار تعافي الهولندي جورين تيمبر من إصابة في أعلى الفخذ، ما يرجح اعتماد أرتيتا على كونسا إلى جانب البرازيلي غابريال ماغالهاييس في قلب الدفاع.

وفي حال إتمام الصفقة، سينضم كونسا إلى قائمة تعاقدات آرسنال الصيفية التي تضم البرازيلي برونو غيمارايش، واليوناني خريستوس تزوليس، والإكوادوري بييرو هينكابييه، وحارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه.

وخاض كونسا 48 مباراة مع أستون فيلا في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وأسهم في احتلال الفريق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، منهياً صياماً عن الألقاب دام 30 عاماً.

وانضم كونسا إلى أستون فيلا قادماً من برنتفورد عام 2019، لكنه غاب عن المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، وكذلك عن خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يكون كونسا أحدث المغادرين عن أستون فيلا خلال صيف شهد تغييرات واسعة في تشكيلة المدرب أوناي إيمري، بعد انتقال مورغان روجرز إلى تشيلسي، ويوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد، ولوكا ديني إلى باريس سان جيرمان.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، عندما يستضيف كوفنتري الصاعد حديثاً.

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فولكروغ بعد عودته إلى بريمن: لم آتِ من أجل الاعتزال

المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)
المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)
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فولكروغ بعد عودته إلى بريمن: لم آتِ من أجل الاعتزال

المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)
المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (رويترز)

عاد المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ إلى فيردر بريمن بطموحات كبيرة، مؤكداً أن عودته إلى ناديه السابق بعد 3 أعوام لا تهدف إلى إنهاء مسيرته الكروية.

وقال فولكروغ (33 عاماً)، خلال تقديمه في ملعب النادي، الأربعاء، إنه يتطلع إلى البناء على تجربته السابقة مع بريمن، التي شهدت تتويجه هدافاً للدوري الألماني ووصوله إلى صفوف المنتخب الألماني.

وأوضح المهاجم الألماني، الذي وافق على تخفيض راتبه من أجل العودة إلى بريمن لموسم واحد على سبيل الإعارة من ويستهام يونايتد الإنجليزي: «أريد تجاوز التوقعات».

وأضاف: «لن أدخر أي جهد. أتقاضى هنا راتباً مختلفاً، لكن ما أبحث عنه هو الحماس والشغف، وهذا ما لا يمكن أن يوفره لي أي نادٍ آخر».

وبدأ فولكروغ مسيرته في الفئات السنية لبريمن، قبل أن يعود إلى الفريق الأول عام 2019 قادماً من هانوفر.

وبعد تتويجه هدافاً للدوري الألماني عام 2023، غادر بريمن إلى بوروسيا دورتموند، ثم انتقل بعد موسم واحد إلى ويستهام، إلا أن تجربته مع النادي اللندني لم تسر بالشكل المأمول، لينضم معاراً إلى ميلان الإيطالي في الموسم الماضي.

وعن تجربته في إيطاليا، قال فولكروغ: «عشت تجربة مميزة بالقميص رقم 9 مع ميلان خلال الأشهر الستة الأخيرة، سواء على مستوى الأداء أو المشاركة في المباريات، ويشرفني أنني مثلت هذا النادي العريق خلال مسيرتي».

وغاب فولكروغ، الذي عانى من سلسلة إصابات، عن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 التي أقيمت هذا الصيف.

وأكد المهاجم الألماني أنه لا يفكر حالياً في العودة إلى المنتخب تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب، قائلاً: «لا أفكر في هذا الأمر. أريد تقديم أفضل مستوى ممكن مع بريمن، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».

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الدوري الألماني ألمانيا
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استبعاد خوليان ألفاريز من قائمة أتلتيكو في افتتاح الدوري الإسباني

الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)
الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)
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استبعاد خوليان ألفاريز من قائمة أتلتيكو في افتتاح الدوري الإسباني

الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)
الأرجنتيني خوليان ألفاريز (رويترز)

غاب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز عن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ملقة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ألفاريز قد أبلغ إدارة أتلتيكو برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن النادي الإسباني أكد عدم نيته الدخول في مفاوضات لبيعه.

وأوضح الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن غياب ألفاريز (26 عاماً) عن مواجهة ملقة يعود إلى عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وشدد سيميوني على أن المهاجم الأرجنتيني لا يزال جزءاً أساسياً من خططه للموسم الجديد، واصفاً إياه بأنه أهم لاعبي الفريق، ومؤكداً أنه سيكون جاهزاً للمشاركة أمام فياريال الأحد المقبل.

كما شهدت قائمة أتلتيكو غياب المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، المنضم حديثاً إلى الفريق، والمهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة.

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