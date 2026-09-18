روسيا تعود جزئياً إلى كرة القدم الدولية عبر مونديال تحت 15 عاماً

تعود روسيا جزئياً إلى منافسات كرة القدم الدولية من بوابة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 15 عاماً، بعدما أدرجها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في قرعة النسخة الافتتاحية من البطولة المقررة في أذربيجان، الشهر المقبل.

واستُبعدت روسيا من مسابقات «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لكنها تلقّت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعوة للمشاركة في بطولة تحت 15 عاماً، إلى جانب جميع الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، في أول خطوة لتخفيف الحظر المفروض عليها.

وأوقعتها القرعة في مجموعة تضم تركيا وأفغانستان وجيبوتي وسيراليون والسودان، ضِمن بطولة يشارك فيها 191 فريقاً وتقام بين 24 و30 أكتوبر (تشرين الأول).

جاء استبعاد روسيا من المنافسات الدولية بعدما رفضت عدة اتحادات أوروبية مواجهة منتخباتها، في حين أيّدت محكمة التحكيم الرياضية لاحقاً قرار «فيفا» و«يويفا»، اللذين حذّرا من أن مشاركة روسيا قد تؤدي إلى مقاطعة مباريات من جانب منتخبات وأندية أخرى.

ولا توجد حالياً مؤشرات على عودة المنتخبات والأندية الروسية إلى مسابقات يورو أو دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، إن المنتخبات الروسية الأولى لن تعود ما دامت الحرب في أوكرانيا.

وتُعد تركيا المنافس الأوروبي الوحيد لروسيا في مجموعتها، في حين شاركت 37 دولة فقط، من أصل 55 اتحاداً عضواً في «يويفا»، في القرعة؛ بينها روسيا وتركيا. ولم تشارك أوكرانيا، كما تغيب ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية.