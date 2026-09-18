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الرياضة رياضة عالمية

روسيا تعود جزئياً إلى كرة القدم الدولية عبر مونديال تحت 15 عاماً

جاء استبعاد روسيا من المنافسات الدولية بعدما رفضت عدة اتحادات أوروبية مواجهة منتخباتها (رويترز)
جاء استبعاد روسيا من المنافسات الدولية بعدما رفضت عدة اتحادات أوروبية مواجهة منتخباتها (رويترز)
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روسيا تعود جزئياً إلى كرة القدم الدولية عبر مونديال تحت 15 عاماً

جاء استبعاد روسيا من المنافسات الدولية بعدما رفضت عدة اتحادات أوروبية مواجهة منتخباتها (رويترز)
جاء استبعاد روسيا من المنافسات الدولية بعدما رفضت عدة اتحادات أوروبية مواجهة منتخباتها (رويترز)

تعود روسيا جزئياً إلى منافسات كرة القدم الدولية من بوابة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 15 عاماً، بعدما أدرجها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في قرعة النسخة الافتتاحية من البطولة المقررة في أذربيجان، الشهر المقبل.

واستُبعدت روسيا من مسابقات «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لكنها تلقّت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعوة للمشاركة في بطولة تحت 15 عاماً، إلى جانب جميع الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، في أول خطوة لتخفيف الحظر المفروض عليها.

وأوقعتها القرعة في مجموعة تضم تركيا وأفغانستان وجيبوتي وسيراليون والسودان، ضِمن بطولة يشارك فيها 191 فريقاً وتقام بين 24 و30 أكتوبر (تشرين الأول).

جاء استبعاد روسيا من المنافسات الدولية بعدما رفضت عدة اتحادات أوروبية مواجهة منتخباتها، في حين أيّدت محكمة التحكيم الرياضية لاحقاً قرار «فيفا» و«يويفا»، اللذين حذّرا من أن مشاركة روسيا قد تؤدي إلى مقاطعة مباريات من جانب منتخبات وأندية أخرى.

ولا توجد حالياً مؤشرات على عودة المنتخبات والأندية الروسية إلى مسابقات يورو أو دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، إن المنتخبات الروسية الأولى لن تعود ما دامت الحرب في أوكرانيا.

وتُعد تركيا المنافس الأوروبي الوحيد لروسيا في مجموعتها، في حين شاركت 37 دولة فقط، من أصل 55 اتحاداً عضواً في «يويفا»، في القرعة؛ بينها روسيا وتركيا. ولم تشارك أوكرانيا، كما تغيب ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

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كوريا الجنوبية تتقدم على الهند في كأس ديفيس للتنس

كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)
كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)
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كوريا الجنوبية تتقدم على الهند في كأس ديفيس للتنس

كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)
كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)

باتت كوريا الجنوبية على بُعد فوز واحد من التأهل إلى نهائيات كأس ديفيس للتنس، التي تضم أفضل ثمانية منتخبات، بعدما تقدمت 2-0 على الهند في الجولة التأهيلية الحاسمة، اليوم (الجمعة).

وقلب كوون سون وو تأخره أمام داكشينيسوار سوريش ليفوز 3-6 و6-3 و6-4، قبل أن يحوّل هيون تشونغ تأخره أمام سوميت ناجال إلى فوز 2-6 و6-4 و7-5، في مركز التنس الأولمبي في سيول.

وتقام مباراتا الزوجي والفردي المعكوس، السبت، ضمن سلسلة تحسم بنظام الأفضل من خمس مباريات.

وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى النهائيات المقررة في بولونيا الإيطالية خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

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تنس غراند سلام اليابان الهند كوريا الجنوبية
الرياضة رياضة عالمية

بانكس يختار تمثيل ألمانيا في المستقبل

المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)
المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)
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بانكس يختار تمثيل ألمانيا في المستقبل

المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)
المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)

قال أنطونيو دي سالفو، المدير الفني للمنتخب الألماني تحت 21 عاما، اليوم (الجمعة)، إن المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس اختار تمثيل ألمانيا في المستقبل.

ووُلد بانكس، البالغ 19 عاماً، في هاواي ونشأ في ألمانيا، وسبق أن استدعاه المنتخب الألماني الأول العام الماضي، لكنه بقي على مقاعد البدلاء في مباراة ودية للمنتخب الأميركي أمام اليابان في أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح دي سالفو أن بانكس ولؤي بن فرحات، الذي خاض مباراتَين وديتَين مع تونس، اختارا تمثيل ألمانيا، بعدما ضمهما إلى قائمة المنتخب تحت 21 عاماً.

وقال دي سالفو: «كنا على تواصل معهما منذ فترة وركزنا جهودنا عليهما. سعيد للغاية، لأننا تمكنا من رسم مسار مستقبلي لهما مع ألمانيا، ولأنهما وافقا عليه».

ويستعد المنتخب الألماني تحت 21 عاماً لمواجهة لاتفيا ومالطا وجورجيا الأسبوع المقبل في تصفيات بطولة أوروبا.

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كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا يضع مشاعره تجاه بورنموث جانباً في أول عودة إلى ملعب فيتاليتي

الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
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إيراولا يضع مشاعره تجاه بورنموث جانباً في أول عودة إلى ملعب فيتاليتي

الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)

سيضع الإسباني أندوني إيراولا مشاعره تجاه بورنموث جانباً عندما يعود إلى ملعب فيتاليتي، الأحد، ولكن هذه المرة مدرباً لليفربول، سعياً إلى قيادة فريقه للفوز على ناديه السابق في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغادر إيراولا بورنموث لتولي تدريب ليفربول في ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما حقق نجاحاً لافتاً خلال ثلاثة أعوام قضاها مع فريق «تشيريز».

وستحمل عودة المدرب البالغ 44 عاماً إلى ملعب فيتاليتي طابعاً عاطفياً؛ إذ سيلتقي مجدداً باللاعبين وأفراد الجهاز الفني الذين ارتبط بهم خلال فترة عمله على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

لكن إيراولا يدرك أنه لا يستطيع السماح للعواطف بالتأثير على سعي ليفربول لتحقيق فوزه الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.

وقال إيراولا للصحافيين، الجمعة: «على الصعيد الشخصي، أتطلع حقاً إلى لقائهم واحتضانهم، سواء اللاعبين الذين أحبهم أو أفراد الجهاز الفني الذين عملت معهم وأكن لهم تقديراً كبيراً».

وأضاف: «كنت أشجعهم أمس عندما خاضوا مباراتهم الأوروبية الأولى. أتمنى لهم كل التوفيق، لكن هناك جانباً آخر هو الأكثر أهمية الآن».

وتابع: «علينا أن نذهب إلى هناك ونفوز عليهم، وأن نكون بلا رحمة قدر الإمكان، ونؤجل كل الأحاديث إلى ما بعد المباراة».

وكان إيراولا قاد بورنموث إلى الفوز على ليفربول 3-2 عندما التقى الفريقان على ملعب فيتاليتي في يناير (كانون الثاني)، لكنه يسعى هذه المرة إلى تجنب تكرار النتيجة ذاتها مع فريقه الحالي.

ويعرف ليفربول بداية متعثرة في الدوري، بعدما تعادل في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى. ورغم أن الفوز في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة مدد سلسلة إيراولا الخالية من الهزائم إلى ست مباريات، فإنه يحتاج إلى الفوز على فريقه السابق، الأحد، لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى الفريق.

ويعرف إيراولا تشكيلة بورنموث جيداً بما يكفي لمحاولة استغلال نقاط ضعفها، لكنه يدرك في المقابل أن لاعبيه السابقين قد يستفيدون من معرفتهم بأسلوبه التكتيكي.

وقال: «أعرف إلى أين نحن ذاهبون وأعرف أرقامهم هناك. عندما تنظر إلى جميع المباريات التي خسروها خلال فترة طويلة، تدرك مدى صعوبة الفوز على بورنموث».

وأضاف: «أفترض أن لدي أفضلية لأنني أعرفهم جيداً جداً، لكن لديهم أيضاً أفضلية لأنهم يعرفونني جيداً جداً».

وتابع: «الأفكار الأساسية والفلسفة لم تتغير كثيراً. كنت محظوظاً أيضاً بالتحدث مع (الألماني) ماركو روزه، مدرب بورنموث الحالي، قبل رحيلي. لا يزالون فريقاً خطيراً جداً».

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