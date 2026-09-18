توتنهام يستعيد تونالي وماديسون أمام أستون فيلا

أعلن روبرتو دي تزيربي، المدير الفني لتوتنهام، جاهزية عدد من لاعبيه المهمين لمواجهة أستون فيلا غداً السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي تزيربي إن بيدرو بورو وساندرو تونالي وجيمس ماديسون جاهزون للمشاركة، مع ضرورة مراعاة حالتهم البدنية وتحديد مدة مشاركتهم.

ويحتل توتنهام المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعدما خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، في حين يأتي أستون فيلا في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

وأشاد دي تزيربي بأستون فيلا ومدربه أوناي إيمري، قائلاً إن الفريق يملك «واحداً من أفضل المدربين في العالم»، رغم تغيير عدد كبير من اللاعبين، والتعاقد مع مواهب شابة.

وأضاف: «لديهم أسلوب لعب واضح؛ لذلك ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، وأعتقد أن الأمر كذلك بالنسبة لهم».