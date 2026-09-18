ماريسكا: سندرلاند سيكون أصعب اختبار لمانشستر سيتي هذا الموسم

رأى الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة سندرلاند، الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستكون أصعب اختبار لفريقه هذا الموسم حتى الآن.

وقال ماريسكا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، عن سندرلاند: «شاهدت مبارياتهم في الفترة الماضية، نحو ثلاث أو أربع مباريات، وأعرفهم بشكل جيد».

وأضاف: «أعلم مدى قوتهم، ولديّ شعور بأننا نحتاج إلى تقديم أداء قوي يوم الأحد كي نفوز عليهم، وأن نقدم 100 في المائة من مستوانا لتحقيق الفوز».

وتابع مدرب مانشستر سيتي: «شاهدت مباراتهم أمام آرسنال، وكما رأيتم خلال اليومين الماضيين، إذا شاهدت مبارياتهم ستدرك جيداً مدى قوتهم. أعتقد أنهم لم يستحقوا الخسارة في تلك المباراة».

وأوضح: «لكنهم فريق قوي للغاية ولديهم مدرب رائع، وقد أمضوا معا مدة طويلة؛ لذلك يمكنك أن ترى ما يمكنهم تقديمه سواء كانت الكرة بحوزتهم أم لا».

وختم ماريسكا: «شعوري بعد مشاهدتهم هو أننا سنخوض أصعب مباراة لنا هذا الموسم حتى الآن عندما نواجههم، يوم الأحد».