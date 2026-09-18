معارضو إنفانتينو يطالبون بتوزيع 10 ملايين دولار على كل اتحاد

طالب رئيسا الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمنح كل اتحاد وطني 10 ملايين دولار إضافية من الاحتياطات المالية للاتحاد بعد كأس العالم.
وقال ألكسندر تسيفرين وفيكتور مونتالياني، رئيسا الاتحادين، في رسالة إلى إنفانتينو اطلعت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، إن احتياطات «فيفا» قد تصل إلى 6 مليارات دولار بعد كأس العالم، ما يسمح بتوزيع 2.1 مليار دولار على الاتحادات الـ211 الأعضاء، في دفعة لمرة واحدة.
ويأتي المقترح في ظلِّ تصاعد الخلاف بين إنفانتينو والاتحادين الأوروبي وكونكاكاف، اللذين يسعيان إلى إبعاده عن رئاسة «فيفا» قبل الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل أو خلالها، على خلفية خطته لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بقيادة جوشوا كوشنر.
ويمثل اقتراح الـ10 ملايين دولار رداً على عرض سابق من إنفانتينو بمنح كل اتحاد 20 مليون دولار، وهو المشروع الذي لم يرَ النور في نهاية المطاف. وأكد تسيفرين ومونتالياني أن التمويل الذي تعهد به «فيفا»، والبالغ 20 مليون دولار لكل اتحاد حتى عام 2030، سيستمر بالكامل.
وطلب المسؤولان بإجراء تحليل مالي كامل ومستقل لوضع «فيفا» قبل اجتماع مجلس الاتحاد المقرر في 15 أكتوبر (تشرين الأول) في زيوريخ، لتحديد حجم الأموال التي يمكن توزيعها بصورة مسؤولة.
ويُعد تسيفرين ومونتالياني من أبرز معارضي إنفانتينو داخل مجلس «فيفا»، في أول اجتماع للمجلس منذ الكشف في يوليو (تموز) عن خطة سرية للاستثمار الخاص في بطولات كأس العالم.
كما طلب «يويفا» من محاكم في مانهاتن وفلوريدا السماح له بالحصول على أدلة من شركة كوشنر الاستثمارية، ومن «فيفا»، تمهيداً لاحتمال تقديم شكوى جنائية في سويسرا بشأن ما قد يعدّه سوء إدارة مالية.