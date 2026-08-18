كأس الملك: ثنائية إلينكينا تعبر بالاتحاد إلى دور الـ16

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من كأس الملك، عقب فوزه الكبير على مضيفه النجمة 3 - صفر، في مباراة فرض خلالها الفريق سيطرته شبه الكاملة.

وافتتح إلينكينا التسجيل في الدقيقة 16 بعدما سيطر على الكرة إثر تمريرة أمامية من أحمد الغامدي، ليتقدم إلى داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية سكنت مرمى النجمة.

وضاعف المهاجم النيجيري تقدم الاتحاد في الدقيقة 38، بتسديدة مذهلة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وعزز القائد دانيلو بيريرا النتيجة للفريق الزائر بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، بضربة رأس من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية نفذها معاذ فقيهي.

وظن الغامدي أنه أضاف الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 58، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب وجود لمسة يد في بناء الهجمة.

وواصل الاتحاد سيطرته حتى النهاية، ليحسم الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

كما تأهل الأخدود إلى دور الـ16 من كأس الملك، بفوزه 2 - صفر على ضيفه الخليج.

وسجل روي بيدرو هدفي الأخدود، بعدما افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 37، قبل أن يضاعف تقدم صاحب الأرض قبل 11 دقيقة من النهاية.