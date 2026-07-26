بعد سامرفيل... الهلال يصوب أنظاره نحو بيدرو نيتو

بعدما حسم صفقة الهولندي سامرفيل بنجاح، وجّه الهلال السعودي أنظاره نحو صفقة أخرى تتمثل في التعاقد مع الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحافي غلونغاري المتخصص بسوق الانتقالات، فإن الهلال يضع نيتو ضمن قائمة أهدافه لتعزيز صفوفه، في إطار مواصلة تدعيم الفريق بعد سلسلة من الصفقات الكبرى، هذا الصيف.

ولم تدخل المفاوضات مرحلة متقدمة حتى الآن، كما لم تُحسم إمكانية انتقال اللاعب، إلا أن اهتمام الهلال يُعد جدياً في ظل سعي النادي لإضافة المزيد من الأسماء العالمية إلى تشكيلته استعداداً للموسم الجديد.

ويبلغ بيدرو نيتو من العمر 26 عاماً، ويُعد أحد أبرز الأجنحة الهجومية في الدوري الإنجليزي، بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.