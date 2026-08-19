القادسية يبدأ تحضيراته النهائية للدوري السعودي للسيدات

استأنف فريق القادسية، المنافس في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، تدريباته في مدينة الخبر بعد اختتام معسكره الخارجي في إسبانيا الذي أقيم من 20 يوليو (تموز) إلى 14 أغسطس (آب) الجاري، تحضيراً للموسم الجديد.

وخاض الفريق 3 مباريات ودية، فاز بالأولى أمام ريال بيتيس بنتيجة (4-3)، وانتصر في ثانية ودياته أمام جيرونا برباعية نظيفة، وخسر وديته الأخيرة أمام بادلونا بنتيجة (4-1).

كان نادي القادسية قد أعلن تعاقده مع المدرب الإنجليزي غايلز بارنز، لقيادة فريق السيدات، خلفاً للمدربة الكندية كارملينا موسكاتو، إلى جانب تعاقده مع لاعبة فريق الاتحاد تاله الغامدي، ولاعبة فريق النصر ماريا إدواردا، وعودة نجمة الفريق شادن عبد الله قادمةً من فريق العلا، ولاعبة فريق الأهلي فدوى خالد، ومريم التميمي من فريق العلا.

وأنهى فريق القادسية الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما جمع 23 نقطة من 14 مباراة.